pincérnő

Pajkos képeken az Oktoberfest legszebb és legügyesebb pincérnői - galéria

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
A müncheni Oktoberfest minden évben milliókat vonz a Theresienwiesere, ahol a sör, a vidámság és a hagyományok találkoznak. Az Oktoberfest alkalmával a pincérnők munkája azonban sokkal többről szól, mint egy mosolyról vagy gyors tálalásról.
pincérnő

Az Oktoberfest pincérnői egész nap a zsúfolt sátrakban szaladgálnak, miközben hatalmas, literes söröskorsókat cipelnek. Egy átlagos rendelés alkalmával akár 15–20 kilogrammot is cipelhetnek, mindezt többször oda-vissza a vendégek között. A zsúfolt, hangos sátor és a folyamatos interakció a vendégekkel egyszerre igazi fizikai és mentális próbatétel is.

05 October 2025, Bavaria, Munich: Servers stand on the tables in the Hofbräu tent and celebrate the Kehraus. The Oktoberfest ends on Sunday, October 5, 2025. Photo: Felix Hörhager/dpa (Photo by Felix Hörhager / dpa Picture-Alliance via AFP)
Oktoberfest pincérnők: a Wiesn láthatatlan hősei
Fotó: FELIX HORHAGER / DPA / AFP

A pincérnők titkai az Oktoberfesten

A munka azonban nemcsak a súlyokról szól, hanem az egészségről és a technikáról is. A pincérnők vitaminokkal és ásványi anyagokkal erősítik immunrendszerüket, így képesek kezelni a zsúfoltságot, a zajt és az esetleges váratlan helyzeteket, például kidobott ételt vagy kiömlött italt.

Egy hosszú műszak alatt a pincérnők akár 25 000–30 000 lépést is megtesznek, folyamatosan figyelve a vendégek igényeire. A borravaló és az eladott sörök utáni részesedés sokak számára jelentős bevételt biztosít.

A képre kattintva galéria nyílik:

Galéria: Szépség és sörhab: az Oktoberfest legbájosabb pincérnői
1/22
A korsók nehezek, a mosolyuk viszont könnyed: ők az Oktoberfest legelbűvölőbb pincérnői, akik nélkül elképzelhetetlen lenne a müncheni sörünnep

Az Oktoberfest sikere a pincérnők kitartásán és szervezettségén múlik: 

az ő tempójuk és profizmusuk teszi lehetővé, hogy a látogatók valóban élvezhessék a világ leghíresebb sörfesztiválját.

 

