Pajkos képeken az Oktoberfest legszebb és legügyesebb pincérnői - galéria

Az Oktoberfest pincérnői egész nap a zsúfolt sátrakban szaladgálnak, miközben hatalmas, literes söröskorsókat cipelnek. Egy átlagos rendelés alkalmával akár 15–20 kilogrammot is cipelhetnek, mindezt többször oda-vissza a vendégek között. A zsúfolt, hangos sátor és a folyamatos interakció a vendégekkel egyszerre igazi fizikai és mentális próbatétel is.

Oktoberfest pincérnők: a Wiesn láthatatlan hősei

Fotó: FELIX HORHAGER / DPA / AFP

A pincérnők titkai az Oktoberfesten

A munka azonban nemcsak a súlyokról szól, hanem az egészségről és a technikáról is. A pincérnők vitaminokkal és ásványi anyagokkal erősítik immunrendszerüket, így képesek kezelni a zsúfoltságot, a zajt és az esetleges váratlan helyzeteket, például kidobott ételt vagy kiömlött italt.

Egy hosszú műszak alatt a pincérnők akár 25 000–30 000 lépést is megtesznek, folyamatosan figyelve a vendégek igényeire. A borravaló és az eladott sörök utáni részesedés sokak számára jelentős bevételt biztosít.

