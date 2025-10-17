Érdekesség, amit kevesen tudnak: így született meg az Oktoberfest

1810 október 17-én Bajorországban ünnepi hangulat uralkodott: I. Lajos király és Szász–Hilburghauseni Terézia hercegnő esküvőjét nem mindennapi módon, lóversennyel ünnepelték meg. A helyszín az akkor még külvárosi rét volt, amelyet az ifjú menyasszony tiszteletére Theresienwiese-nek neveztek el – ez a terület ad otthont ma is az Oktoberfestnek.

A sörsátrak az Oktoberfest leglátogatottabb helyszínei Münchenben

Fotó: Unsplash

Oktoberfest: így kezdődött minden

A következő évben a Bajor Mezőgazdasági Egyesület úgy döntött, folytatják a rendezvényt. Ez lett a kezdet egy évszázadokon átívelő hagyománynak. 1818-ban felállították az első körhintát, majd az évek során egyre több látványosság, játék és vendéglátóhely csatlakozott - számol be a Muenchen.

Az 1880-as évektől az Oktoberfest egyre inkább a bajor gasztronómia ünnepévé vált.

1881-ben megnyílt az első sültcsirke-stand, majd 1886-ban bevezették az elektromos világítást is, amely új korszakot hozott. Fényárban úszó sátrak, zenés esték és egyre impozánsabb vidámparki látványosságok tették felejthetetlenné az élményt.

1935-ben tartották az első közös felvonulást, amikor a müncheni sörfőzdék díszes kocsikkal és zenekarokkal vonultak a városon át. Azóta is a „Münchner Kindl”, a város szimbóluma vezeti a menetet.

Sajnos 1980-ban tragédia árnyékolta be az ünnepet: szeptember 26-án bomba robbant a bejáratnál, 13 ember halálát és több mint 200 sérülést okozva. Ma emlékmű őrzi az áldozatok emlékét.

