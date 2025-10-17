Érdekesség, amit kevesen tudnak: így született meg az Oktoberfest

1810 október 17-én Bajorországban ünnepi hangulat uralkodott: I. Lajos király és Szász–Hilburghauseni Terézia hercegnő esküvőjét nem mindennapi módon, lóversennyel ünnepelték meg. A helyszín az akkor még külvárosi rét volt, amelyet az ifjú menyasszony tiszteletére Theresienwiese-nek neveztek el – ez a terület ad otthont ma is az Oktoberfestnek.
Oktoberfest: így kezdődött minden
A következő évben a Bajor Mezőgazdasági Egyesület úgy döntött, folytatják a rendezvényt. Ez lett a kezdet egy évszázadokon átívelő hagyománynak. 1818-ban felállították az első körhintát, majd az évek során egyre több látványosság, játék és vendéglátóhely csatlakozott - számol be a Muenchen.
Az 1880-as évektől az Oktoberfest egyre inkább a bajor gasztronómia ünnepévé vált.
1881-ben megnyílt az első sültcsirke-stand, majd 1886-ban bevezették az elektromos világítást is, amely új korszakot hozott. Fényárban úszó sátrak, zenés esték és egyre impozánsabb vidámparki látványosságok tették felejthetetlenné az élményt.
1935-ben tartották az első közös felvonulást, amikor a müncheni sörfőzdék díszes kocsikkal és zenekarokkal vonultak a városon át. Azóta is a „Münchner Kindl”, a város szimbóluma vezeti a menetet.
Sajnos 1980-ban tragédia árnyékolta be az ünnepet: szeptember 26-án bomba robbant a bejáratnál, 13 ember halálát és több mint 200 sérülést okozva. Ma emlékmű őrzi az áldozatok emlékét.
A modern Oktoberfest születése
1950-ben München polgármestere, Thomas Wimmer, először csapolta meg a sört a Schottenhamel sátorban, és ekkor hangzott el először a legendás mondat: „O’zapft is!” („Meg van csapolva!”). A hagyomány azóta is él, az első korsót mindig a bajor miniszterelnök kapja.
Az Oktoberfest a 20. század második felében igazi világszenzációvá nőtte ki magát. A „Wiesn” évente több mint 6 millió látogatót vonz, és a sör, a bajor zene, valamint a vidámparki forgatag elválaszthatatlan része lett a müncheni identitásnak.
2010-ben, a fesztivál 200. évfordulóján különleges eseménysorozattal emlékeztek meg az Oktoberfest születéséről. A rendezvény egyik újdonsága az „Oide Wiesn” (Régi Oktoberfest) volt, ahol lovasversenyek, hagyományőrző bemutatók és régi idők játékaival idézték fel a kezdeteket.
A kezdeményezés annyira népszerű lett, hogy azóta is minden évben megtartják – hacsak a Bajor Mezőgazdasági Vásár éppen nem esik egybe az ünneppel.
2005-ben bevezették a „Csendes Oktoberfest” szabályt: délután 6-ig csak bajor rézfúvós zene szólhat, az élő partyzene pedig csak este kezdődhet.
A cél az volt, hogy a fesztivál még inkább a családok és a hagyománykedvelők számára is vonzó maradjon.
Az Oktoberfest ma a bajor kultúra, a közösség és a vendégszeretet szimbóluma. Több mint két évszázaddal az első lóverseny után még mindig milliókat hoz össze a világ minden tájáról – egy korsó sör és egy nagy mosoly mellett.
1850-ben felavatták a Bavaria-szobrot, amely azóta is őrzi a Theresienwiese fölött a fesztivált. 1913-ban a Bräurosl sátor 12 000 férőhelyével rekordot döntött, és a korszak legnagyobb sörsátrává vált.