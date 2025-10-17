Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Kvíz!

Mennyire ismeri az állatvilágot? Ebből a játékos, mégis nehéz kvízből kiderül

Oktoberfest

Érdekesség, amit kevesen tudnak: így született meg az Oktoberfest

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világ legismertebb sörünnepe, az Oktoberfest, minden ősszel több millió embert vonz Münchenbe. A legendás Oktoberfest története egy királyi esküvővel kezdődött, majd két évszázad alatt a bajor kultúra és vendégszeretet szimbólumává vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oktoberfestsörtörténelembajor

1810 október 17-én Bajorországban ünnepi hangulat uralkodott: I. Lajos király és Szász–Hilburghauseni Terézia hercegnő esküvőjét nem mindennapi módon, lóversennyel ünnepelték meg. A helyszín az akkor még külvárosi rét volt, amelyet az ifjú menyasszony tiszteletére Theresienwiese-nek neveztek el – ez a terület ad otthont ma is az Oktoberfestnek.

oktoberfest
A sörsátrak az Oktoberfest leglátogatottabb helyszínei Münchenben
Fotó: Unsplash

Oktoberfest: így kezdődött minden

A következő évben a Bajor Mezőgazdasági Egyesület úgy döntött, folytatják a rendezvényt. Ez lett a kezdet egy évszázadokon átívelő hagyománynak. 1818-ban felállították az első körhintát, majd az évek során egyre több látványosság, játék és vendéglátóhely csatlakozott - számol be a Muenchen.

Az 1880-as évektől az Oktoberfest egyre inkább a bajor gasztronómia ünnepévé vált. 

1881-ben megnyílt az első sültcsirke-stand, majd 1886-ban bevezették az elektromos világítást is, amely új korszakot hozott. Fényárban úszó sátrak, zenés esték és egyre impozánsabb vidámparki látványosságok tették felejthetetlenné az élményt.

1850-ben felavatták a Bavaria-szobrot, amely azóta is őrzi a Theresienwiese fölött a fesztivált. 1913-ban a Bräurosl sátor 12 000 férőhelyével rekordot döntött, és a korszak legnagyobb sörsátrává vált.

1935-ben tartották az első közös felvonulást, amikor a müncheni sörfőzdék díszes kocsikkal és zenekarokkal vonultak a városon át. Azóta is a „Münchner Kindl”, a város szimbóluma vezeti a menetet.

Sajnos 1980-ban tragédia árnyékolta be az ünnepet: szeptember 26-án bomba robbant a bejáratnál, 13 ember halálát és több mint 200 sérülést okozva. Ma emlékmű őrzi az áldozatok emlékét.

Kattintásra galéria nyílik!

Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Oktoberfest régen, Oktoberfestrégen, retró Oktoberfest, retróOktoberfest
Galéria: Sör, zene, bajor büszkeség – így ünnepelték az Oktoberfestet egykor
1/25
A múlt század Oktoberfestjei a régi München hangulatát idézik meg habos korsókkal és csillogó szemű vendégekkel

A modern Oktoberfest születése

1950-ben München polgármestere, Thomas Wimmer, először csapolta meg a sört a Schottenhamel sátorban, és ekkor hangzott el először a legendás mondat: „O’zapft is!” („Meg van csapolva!”). A hagyomány azóta is él, az első korsót mindig a bajor miniszterelnök kapja.

Az Oktoberfest a 20. század második felében igazi világszenzációvá nőtte ki magát. A „Wiesn” évente több mint 6 millió látogatót vonz, és a sör, a bajor zene, valamint a vidámparki forgatag elválaszthatatlan része lett a müncheni identitásnak.

2010-ben, a fesztivál 200. évfordulóján különleges eseménysorozattal emlékeztek meg az Oktoberfest születéséről. A rendezvény egyik újdonsága az „Oide Wiesn” (Régi Oktoberfest) volt, ahol lovasversenyek, hagyományőrző bemutatók és régi idők játékaival idézték fel a kezdeteket.

A kezdeményezés annyira népszerű lett, hogy azóta is minden évben megtartják – hacsak a Bajor Mezőgazdasági Vásár éppen nem esik egybe az ünneppel.

2005-ben bevezették a „Csendes Oktoberfest” szabályt: délután 6-ig csak bajor rézfúvós zene szólhat, az élő partyzene pedig csak este kezdődhet. 

A cél az volt, hogy a fesztivál még inkább a családok és a hagyománykedvelők számára is vonzó maradjon.

Az Oktoberfest ma a bajor kultúra, a közösség és a vendégszeretet szimbóluma. Több mint két évszázaddal az első lóverseny után még mindig milliókat hoz össze a világ minden tájáról – egy korsó sör és egy nagy mosoly mellett.

Csirke 6600, kacsa 16 ezer – elszabadultak az árak Münchenben. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!