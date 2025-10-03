Apokaliptikus lángokkal ég egy amerikai olajfinomító – látványos videók

Hírlevél

A dél-kaliforniai éjszakát hatalmas lángok színeztek narancsra. A Chevron olajfinomítójában ütött ki a tűz, amely kilométerekről is látható volt. A helyszínen több száz dolgozó biztonságban van, de a feszültség továbbra is a levegőben izzik.
Csütörtök este hatalmas tűz ütött ki a Chevron olajfinomítójában El Segundóban. A benzin és kőolaj lángol, a Los Angeles megyei égbolt narancssárgán izzik. A finomító üzemanyag-ellátás szempontjából létfontosságú, így a helyzet mindenkit feszültséggel tölt el.

Lángol a Chevron olajfinomítójaEL SEGUNDO, CALIFORNIA - OCTOBER 2: People watch a fire burn at a Chevron refinery on October 2, 2025 in El Segundo, California. A big explosion around 10pm (PST) produced a large orange blaze that could be seen from miles away from the refinery close by the Los Angeles airport. Apu Gomes/Getty Images/AFP (Photo by Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lángol a Chevron olajfinomítója
Fotó: APU GOMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Olajfinomító lángol, füst borítja az eget

A tűzoltók helyi idő szerint 21:35-kor kapták a riasztást, miután a lakók füstöt és fényes lángokat láttak El Segundo fölött. Hatalmas tűz ütött ki a Chevron olajfinomítójában, amelynek fénye mérföldekről is látszott. Szemtanúk szerint a látvány sokkoló volt, az égbolt pedig egyetlen izzó kupolaként ragyogott.

Szó szerint narancssárgába váltott az ég, majd egy gombafelhőnyi tűz tört elő. Csak pattogott és nőtt

– idézte fel Miguel Morales, aki a helyszín közeléből látta a lángokat.

Casey Snow tűzoltóparancsnok megerősítette, hogy a lángok benzin és dízel égéséből származnak. A szakemberek folyamatosan hűtötték és depresszurizálták az érintett területet, hogy a tűz ne terjedjen tovább.

Ez most várakozás, míg az üzemanyag kiég, addig mindent körülötte igyekszünk biztonságossá tenni

– mondta.

A Chevron szóvivője, Allison Cook hangsúlyozta, hogy 

sérülés nem történt, minden dolgozót és vállalkozót épségben találtak.

Az üzemanyag-ellátás biztonsága a tét

Az olajfinomító a nyugati part egyik legnagyobb ipari létesítménye, 2 négyzetmérföldön működik, és naponta több mint kétezer ember dolgozik a területén. A nyers kőolaj feldolgozásával benzin, dízel és repülőgép-üzemanyag kerül a piacra, ami kulcsfontosságú a régió üzemanyag-ellátásában – írja a Fox News.

Az El Segundo-i finomítót 1911-ben nyitották meg a Standard Oil Company of California irányítása alatt, és egészen 1984-ig ezen a néven működött, amikor felvette a Chevron Corporation nevet.

A finomító névleges kapacitása napi 290 000 hordó, fő termékei a benzin, a repülőgép-üzemanyag és a dízel. A teljes tárolókapacitása 12,5 millió hordó, amelyet mintegy 150 nagyméretű tartályban tárolnak

– számol be a New York Post.

Korábban beszámoltunk róla, hogy óriási gázipari fejlesztés valósulhat meg a Földközi-tengeren, miután a Chevron nemrég megállapodást írt alá az Israel Natural Gas Lines-szal, vagyis Izrael állami tulajdonú gázvezeték-üzemeltetőjével a Nitzana földgázvezeték építésének megkezdéséről.

 

