Apokaliptikus lángokkal ég egy amerikai olajfinomító – látványos videók

Csütörtök este hatalmas tűz ütött ki a Chevron olajfinomítójában El Segundóban. A benzin és kőolaj lángol, a Los Angeles megyei égbolt narancssárgán izzik. A finomító üzemanyag-ellátás szempontjából létfontosságú, így a helyzet mindenkit feszültséggel tölt el.
A tűzoltók helyi idő szerint 21:35-kor kapták a riasztást, miután a lakók füstöt és fényes lángokat láttak El Segundo fölött. Hatalmas tűz ütött ki a Chevron olajfinomítójában, amelynek fénye mérföldekről is látszott. Szemtanúk szerint a látvány sokkoló volt, az égbolt pedig egyetlen izzó kupolaként ragyogott.
Szó szerint narancssárgába váltott az ég, majd egy gombafelhőnyi tűz tört elő. Csak pattogott és nőtt
– idézte fel Miguel Morales, aki a helyszín közeléből látta a lángokat.
Casey Snow tűzoltóparancsnok megerősítette, hogy a lángok benzin és dízel égéséből származnak. A szakemberek folyamatosan hűtötték és depresszurizálták az érintett területet, hogy a tűz ne terjedjen tovább.
Ez most várakozás, míg az üzemanyag kiég, addig mindent körülötte igyekszünk biztonságossá tenni
– mondta.
A Chevron szóvivője, Allison Cook hangsúlyozta, hogy
sérülés nem történt, minden dolgozót és vállalkozót épségben találtak.
Az olajfinomító a nyugati part egyik legnagyobb ipari létesítménye, 2 négyzetmérföldön működik, és naponta több mint kétezer ember dolgozik a területén. A nyers kőolaj feldolgozásával benzin, dízel és repülőgép-üzemanyag kerül a piacra, ami kulcsfontosságú a régió üzemanyag-ellátásában – írja a Fox News.
Az El Segundo-i finomítót 1911-ben nyitották meg a Standard Oil Company of California irányítása alatt, és egészen 1984-ig ezen a néven működött, amikor felvette a Chevron Corporation nevet.
A finomító névleges kapacitása napi 290 000 hordó, fő termékei a benzin, a repülőgép-üzemanyag és a dízel. A teljes tárolókapacitása 12,5 millió hordó, amelyet mintegy 150 nagyméretű tartályban tárolnak
– számol be a New York Post.
Korábban beszámoltunk róla, hogy óriási gázipari fejlesztés valósulhat meg a Földközi-tengeren, miután a Chevron nemrég megállapodást írt alá az Israel Natural Gas Lines-szal, vagyis Izrael állami tulajdonú gázvezeték-üzemeltetőjével a Nitzana földgázvezeték építésének megkezdéséről.