Apokaliptikus lángokkal ég egy amerikai olajfinomító – látványos videók

Csütörtök este hatalmas tűz ütött ki a Chevron olajfinomítójában El Segundóban. A benzin és kőolaj lángol, a Los Angeles megyei égbolt narancssárgán izzik. A finomító üzemanyag-ellátás szempontjából létfontosságú, így a helyzet mindenkit feszültséggel tölt el.

Lángol a Chevron olajfinomítója

Olajfinomító lángol, füst borítja az eget

A tűzoltók helyi idő szerint 21:35-kor kapták a riasztást, miután a lakók füstöt és fényes lángokat láttak El Segundo fölött. Hatalmas tűz ütött ki a Chevron olajfinomítójában, amelynek fénye mérföldekről is látszott. Szemtanúk szerint a látvány sokkoló volt, az égbolt pedig egyetlen izzó kupolaként ragyogott.

Szó szerint narancssárgába váltott az ég, majd egy gombafelhőnyi tűz tört elő. Csak pattogott és nőtt

– idézte fel Miguel Morales, aki a helyszín közeléből látta a lángokat.

Chevron power plant Los Angeles pic.twitter.com/F57XTwjK2H — Chase Grimes (@chasegrimes14) October 3, 2025

Casey Snow tűzoltóparancsnok megerősítette, hogy a lángok benzin és dízel égéséből származnak. A szakemberek folyamatosan hűtötték és depresszurizálták az érintett területet, hogy a tűz ne terjedjen tovább.

Ez most várakozás, míg az üzemanyag kiég, addig mindent körülötte igyekszünk biztonságossá tenni

– mondta.

A Chevron szóvivője, Allison Cook hangsúlyozta, hogy

sérülés nem történt, minden dolgozót és vállalkozót épségben találtak.

Fire crews were battling massive flames at a Chevron oil refinery just outside of Los Angeles on Thursday night.

California Gov. Gavin Newsom’s office said it was monitoring the situation and coordinating with state and local authorities to protect the surrounding community. pic.twitter.com/KJ5EaK5hNV — The Associated Press (@AP) October 3, 2025

Az üzemanyag-ellátás biztonsága a tét

Az olajfinomító a nyugati part egyik legnagyobb ipari létesítménye, 2 négyzetmérföldön működik, és naponta több mint kétezer ember dolgozik a területén. A nyers kőolaj feldolgozásával benzin, dízel és repülőgép-üzemanyag kerül a piacra, ami kulcsfontosságú a régió üzemanyag-ellátásában – írja a Fox News.

I thought I was gonna die at #TopGolf after a huge explosion went off at Chevron El Segundo Refinery. I ran from the top floor of TG to my car which was parked in the furthest lot and was one of the first on the road out of there. I’ll call them tomorrow to settle my tab :) pic.twitter.com/J7p9qhXN9i — Ash (@9021mobb) October 3, 2025

Az El Segundo-i finomítót 1911-ben nyitották meg a Standard Oil Company of California irányítása alatt, és egészen 1984-ig ezen a néven működött, amikor felvette a Chevron Corporation nevet.

A finomító névleges kapacitása napi 290 000 hordó, fő termékei a benzin, a repülőgép-üzemanyag és a dízel. A teljes tárolókapacitása 12,5 millió hordó, amelyet mintegy 150 nagyméretű tartályban tárolnak

– számol be a New York Post.

