Spóroljon a kapszulákon: így juthat olcsón Omega-3-hoz

A táplálékkiegészítők piaca óriási, és sokan nyúlnak hal-, alga- vagy lenolajból készült kapszulákhoz abban a hitben, hogy ezzel javítják szívük és érrendszerük egészségét. A FOCUS online azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy az Omega-3 kapszulák hatásossága nem kellően bizonyított. A kutatások alapján nincs egyértelmű ok arra, hogy rendszeresen fogyasszuk őket.

A dió fedezi a napi Omega-3 mennyiséget

Fotó: Pexels

Természetes forrásból is fedezhető az Omega-3

Az Omega-3 zsírsavak számos élelmiszerben megtalálhatók.

Kiváló forrás például a tengeri hal, de a dió is

– ráadásul mindössze 4-5 szem dióval már fedezhető a napi ajánlott mennyiség. Ez egyszerű, olcsó és természetes alternatíva a kapszulák helyett.

A vizsgált étrend-kiegészítőkben ugyanakkor nem találtak egészségre káros anyagokat: mindegyik tartalmazta a csomagoláson feltüntetett mennyiségű zsírsavat, és szennyeződéseket sem mutattak ki. Ugyanakkor a szakértők szerint szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében nem bizonyultak hatékonynak, így a havi adagért fizetendő pénzösszeget a fogyasztók akár meg is spórolhatják.

Miért nem szükséges az Omega-3 kapszula?

A szakértők hangsúlyozzák:

nincs szükség drága étrend-kiegészítőkre, ha odafigyelünk táplálkozásunkra.

A rendszeres halfogyasztás, diófélék és lenmag beiktatása az étrendbe hosszú távon biztosítja a megfelelő Omega-3 bevitelt.