Rendkívüli!

Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

White Tiger

Élő adásban közvetítette a tinédzser halálát, szülei házában bujkált a gyilkos

6 perce
Letartóztattak egy hamburgi férfit, aki élőben közvetítette egy tinédzser halálát. A bűnöző több gyermeket is megkörnyékezett az interneten, ahol önpusztításra próbálta őket rávenni. A rendőrség többek között gyilkossággal, gyilkossági kísérlettel és online gyermekbántalmazással vádolja a férfit.
Gyilkossággal, öt rendbeli gyilkossági kísérlettel, online gyermekbántalmazással és más súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolnak egy 21 éves hamburgi férfit, miután élőben közvetítette egy 13 éves amerikai tinédzser halálát. A német ügyészség összesen 204 bűncselekménnyel vádolja az elkövetőt – írja a Guardian. 

Öngyilkosságra vette rá a tinit és élőben közvetítette, pusztító méreteket ölt az online gyermekbántalmazás
Öngyilkosságra vette rá a tinit és élőben közvetítette, pusztító méreteket ölt az online gyermekbántalmazás 
Fotó: Unsplash

A hatóságok szerint a White Tiger, vagyis Fehér tigris álnéven működő bűnöző több mint 30 gyermeket bántalmazott az online térben, szexuálisan kizsákmányolta őket, továbbá próbálta felbujtani a fiatalokat, hogy kárt tegyenek magukban. 

A férfi lelkileg sebezhető gyerekekre vadászott, a bizalmukba férkőzött, majd fokozatosan megpróbálta rávenni őket arra, hogy bántsák saját magukat. 

Egyre súlyosabb probléma az online gyermekbántalmazás

Az elkövető 2022-ben arra kényszerített egy 13 éves amerikai fiút, hogy öngyilkosságot kövessen el, amit élőben közvetített az interneten. 

A hamburgi rendőrség júniusban tartóztatta le a férfit szülei otthonában. A letartóztatáskor számítógépeket, merevlemezeket és illegális fegyvereket is lefoglaltak. 

A nyomozás során eddig nyolc áldozatot azonosítottak, mindegyikük 11 és 15 év közötti. 

 

