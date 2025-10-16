Élő adásban közvetítette a tinédzser halálát, szülei házában bujkált a gyilkos

Gyilkossággal, öt rendbeli gyilkossági kísérlettel, online gyermekbántalmazással és más súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolnak egy 21 éves hamburgi férfit, miután élőben közvetítette egy 13 éves amerikai tinédzser halálát. A német ügyészség összesen 204 bűncselekménnyel vádolja az elkövetőt – írja a Guardian.

Öngyilkosságra vette rá a tinit és élőben közvetítette, pusztító méreteket ölt az online gyermekbántalmazás

Fotó: Unsplash

A hatóságok szerint a White Tiger, vagyis Fehér tigris álnéven működő bűnöző több mint 30 gyermeket bántalmazott az online térben, szexuálisan kizsákmányolta őket, továbbá próbálta felbujtani a fiatalokat, hogy kárt tegyenek magukban.

A férfi lelkileg sebezhető gyerekekre vadászott, a bizalmukba férkőzött, majd fokozatosan megpróbálta rávenni őket arra, hogy bántsák saját magukat.

Egyre súlyosabb probléma az online gyermekbántalmazás

Az elkövető 2022-ben arra kényszerített egy 13 éves amerikai fiút, hogy öngyilkosságot kövessen el, amit élőben közvetített az interneten.

A hamburgi rendőrség júniusban tartóztatta le a férfit szülei otthonában. A letartóztatáskor számítógépeket, merevlemezeket és illegális fegyvereket is lefoglaltak.

A nyomozás során eddig nyolc áldozatot azonosítottak, mindegyikük 11 és 15 év közötti.