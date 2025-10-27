Adósságai és függősége miatt lett OnlyFans-modell a fiatal anyuka

Elisha Cook története megrázó és tanulságos. A fiatal anya – aki komoly szerencsejátékkal küzdött – adósságai miatt kezdett OnlyFans-modellként erotikus tartalmat gyártani.

Erotikus tartalmakat gyártott az anyuka – OnlyFans-modell lett belőle az adósságai miatt (illusztráció)

Fotó: Pexels

OnlyFans-modell lett az anyuka

A 28 éves Elisha Cook hét éven át küzdött a szerencsejáték-függőséggel, és mobil nyerőgépeken játszva 20 000 fontnyi adósságot halmozott fel. A Bournemouth-i anya elárulta, hogy összesen körülbelül 200 000 fontot veszített el az évek során.

Csak pénzt akartam keresni, de közben élveztem is, amikor benne voltam a flow-ban, és a nagy nyeremény lehetőségére gondoltam

– mondta. Tíz fontból húszat csinált, majd ezerből hatezret, aztán mindent visszaforgatott a játékba. Majd súlyos adósságokat halmozott fel.

Adóssága miatt kezdett az erotikus tartalmak gyártásába

2024 áprilisában Cook csatlakozott az OnlyFanshez, hogy törlessze adósságát. Az erotikus tartalom gyártása és a szex világa akkor úgy tűnt, gyors megoldást kínálhat a pénzügyi nehézségeire. Az anya felnőtt tartalmat készített, de hamar rájött, hogy a szexuális jellegű tartalmak árát nemcsak pénzben, hanem lelkileg is meg kell fizetni. Visszatekintve ma már megbánta a döntését, és nyíltan beszél arról, milyen súlyos következményei voltak az életére – mesélte a LADbible.com-nak.