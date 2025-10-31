Szexelne II. Erzsébet királynő szellemével az ismert Onlyfans-modell

Az internet ismét felrobbant a botrányos pornósztár és OnlyFans-modell, Lily Phillips kijelentésétől, aki nem először kerül a figyelem középpontjába pikáns vallomásai miatt. Most a Halloween közeledtével a modell arról beszélt, hogy hisz a szellemekben – és ha választania kellene, a II. Erzsébet, néhai királynő szellemével merülne el egy ágyban.

A képen az egykori II. Erzsébet angol királynő, akinek szellemével szexelne az OnlyFans-modell Fotó: WPA Pool / Getty Images Europe

II. Erzsébet királynő szellemével szexelne az Onlyfans-modell

Az OnlyFans-modell – akit sok szakértő Bonnie Blue legfőbb riválisaként tart számon – a közelgő Halloween alkalmából adott interjúban árulta el, hogy a természetfelettiben való hite egészen különös irányt vett. „Igen, hiszek a szellemekben. Tényleg hiszek” – mondta határozottan. Amikor megkérdezték, hogy lefeküdne-e egy szellemmel, Lily nevetve így válaszolt:

Nem tudom, mennyit lehetne érezni belőle, de el tudom képzelni.

A legnagyobb döbbenetet azonban az okozta, amikor hozzátette: ha választhatna, II. Erzsébet királynő szellemével szeretne szexelni.

Elég menő lenne azt mondani, hogy lefeküdtem a királynővel – és talán közben elárulna néhány titkot is

– mondta Phillips provokatívan.

Lily Phillips nem először került a címlapokra: korábban azzal vált ismertté, hogy elárulta, egyetlen nap alatt 101 férfival feküdt le. Azóta az egyik legkeresettebb OnlyFans-modell lett, aki tudatosan építi botrányhős imidzsét. Legújabb kijelentése a túlvilági szexről pedig újabb vitákat robbantott ki – sokan provokációnak tartják, mások szerint ez csupán újabb önreklám a részéről – az Onlyfans-modell és pornósztár botrányos kijelentéséről a Daily Star is beszámolt.

