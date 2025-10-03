Egy OnlyFans-modell, aki milliárdokat keres – mégis szűz

A mindössze 20 éves, Miamiban élő Sophie Rain már most a világ egyik legismertebb és legsikeresebb OnlyFans-modellje. Online munkájával eddig közel 32 milliárd forintot keresett - írja a New York Post.

Rajongói milliárdokat költöttek az OnlyFans-modell tartalmaira

Fotó: Instagram/sophieraiin

Hatalmas bevétele és ismertsége ellenére Sophie Rain nem engedi, hogy a pénz vagy a hírnév határozza meg a magánéletét. Szigorú feltételeket szab azoknak, akik randizni szeretnének vele, és nem fél kimondani: „Nem vagyok nagyigényű, egyszerűen csak tudom, mit érek, és nem érem be a minimum energiával.”

Az OnlyFans-modell randikritériumai

Sophie Rain négy alapelvet tart fontosnak: őszinteség, ambíció, hűség és humorérzék. Ezeket nevezi „nem alku tárgyát képező feltételeinek”. Emellett kiemeli, hogy nem hajlandó olyan férfival kapcsolatot kezdeni, aki bizonytalan, és nem tudja elfogadni a munkáját.

„Olyan partnert keresek, aki elég magabiztos ahhoz, hogy tudja: az online jelenlétem nem veszélyezteti a kapcsolatunkat. Sőt, legjobban annak örülnék, ha valaki úgy ismerne meg, hogy nem is tudja, mivel foglalkozom” – fogalmazott a modell.

Szűzen a reflektorfényben

Ami igazán különlegessé teszi Sophie Rain történetét, hogy annak ellenére, hogy erotikus tartalmakból él, továbbra is szűz – és erre büszke is. Szerinte ez sokaknak furcsa, de ő így érzi helyesnek.

„A szex fontos, de számomra a szerelem és az elköteleződés az első. Az első alkalmat a férjemnek tartogatom. Egyesek szerint ez régimódi, de én inkább úgy látom, hogy tisztában vagyok az értékemmel” – vallotta.

Ide melltartó se kell! Skylar az érintés nélküli orgazmus mestere. Részletek az Origo oldalán.