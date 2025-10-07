Történelmet írt a magyar–ománi opera: ilyen még nem volt az arab világban!

Öröm számomra, hogy az előadást a Királyi Operával és az általam vezetett Müpával együttműködésben készíthettük el, szimbolizálva a kultúrák találkozásának fontosságát, az emberi barátságok és a béke üzenetét - mondta Káel Csaba, a Sindbad - Az ománi hajós című mű rendezője.

Látványos jelenet a Sindbad – Az ománi hajós című operából - Fotó: Khalid Al-Busaidi

Opera, ami hidat épít kelet és nyugat között

Hatalmas sikerrel mutatta be első arab nyelvű operáját az Ománi Királyi Operaház október 3-án, pénteken. A Sindbad – Az ománi hajós című mű megszületésében több magyar művész is tevékeny szerepet vállalt: a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Győri Balett közreműködésével megvalósult előadást Káel Csaba rendezte, díszletét Szendrényi Éva, jelmezeit pedig Velich Rita álmodta meg.

Sindbad, az arab világ legendás alakjának történetét bemutató nagyszabású előadás történelmi jelentőségű az Ománi Királyi Operaház és az arab opera életében, hiszen ez az első saját rendezésű arab nyelvű opera az intézmény 2011-es megnyitása óta.

A Királyi Opera kezdeményezésére létrejött koprodukciót több mint nyolcéves előkészületi és alkotói folyamat előzte meg, amelyben a Müpa – mint együttműködő partner – kiemelt szerepet töltött be.

Az opera lenyűgöző látványvilága a tenger és a keleti mítoszok világát idézi - Fotó: Khalid Al-Busaidi

Kelet és nyugat harmóniája a színpadon

„A zeneszerzővel, Hisham Gabr-val és a libretto írójával, Nader Salah El-Dinnel ez már a második együttműködésünk. Először 2012-ben a Bahrein-i Nemzeti Színház megnyitóján dolgoztunk együtt” – mondta a rendező, Káel Csaba.

Hozzátette: “Külön öröm számomra, hogy az előadást a Királyi Operával és az általam vezetett Müpával együttműködésben készíthettük el, szimbolizálva a kultúrák találkozásának fontosságát, az emberi barátságok és a béke üzenetét. Ez az együttműködés példaértékű lehetőség a keleti és nyugati kultúra közötti híd erősítésére és a közös értékteremtésre.”

A nemzetközileg is elismert hazai művészekkel, a magyar díszlet- és jelmeztervezőkkel, valamint a hazai gyártók részvételével megvalósuló mű nemcsak művészeti szempontból kiemelkedő teljesítmény, de egyedülálló alkalmat kínál Magyarország kultúrstratégiai pozíciójának és országimázsának erősítésére is. Az előadásban megjelennek az ománi és az európai zenei tradíciók. A kiváló arab énekeseket a nagy múltú magyar zenekultúra világhírű együttese, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri.

„Az operában az autentikus arab hangszerek különleges hangzásvilága fonódik össze a nyugati zenekari játékkal” – mondta a zenekar főigazgatója, Héja Domonkos. Az élményt a közel fél évszázados múltra visszatekintő Győri Balett táncosai teszik teljessé.

A Müpa közreműködésével megvalósuló nemzetközi koprodukcióban a Győri Balett a tánc nyelvén szólal meg, amely különleges színt és mozgásvilágot ad a Sindbad operának. Számunkra ez egy izgalmas, nagyszabású művészeti utazás, amely új kihívásokkal és felejthetetlen élményekkel gazdagít bennünket. Omán fővárosában, Maszkatban ennek a grandiózus alkotásnak részesei lehetünk, amelyben a tánc révén válunk a történet egyik legfontosabb szereplőjévé

– tette hozzá Velekei László, a Győri Balett igazgatója és az előadás koreográfusa.