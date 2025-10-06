Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

kísérlet

Ön mit lát a képen? Látványos optikai illúzió, azonban nem minden az, aminek látszik!

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Medve vagy pillangó? A kérdés elsőre játékosnak tűnik, de a válasz az emberi észlelés legmélyebb rétegeit érinti. A Johns Hopkins Egyetem kutatói optikai illúziók segítségével vizsgálják, miként választja ki agyunk, mit lát először – és miért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kísérletoptikai illúzióintelligencia

A mesterséges intelligencia új dimenziót nyitott az emberi érzékelés kutatásában: a vizuális anagramma egyszerre játék és tudomány. Ezek az optikai illúziók ugyanazokból a pixelekből állnak, mégis más-más valóságot mutatnak attól függően, hogyan nézzük őket. A kísérlet célja, hogy feltárja, mennyire automatikus és előítéletes az emberi észlelés.

Optikai illúziók
Optikai illúziók Forrás: John Hopkins University

Optikai illúziók a kísérletben

A Johns Hopkins Egyetem kutatói olyan képeket alkottak, amelyek elforgatva másik állatot mutatnak – például egy medvét és egy pillangót ugyanabban a mintázatban. Az emberek nem tudják tudatosan irányítani, melyik alakot látják meg először. Ez a különös, optikai illúzióval operáló kísérlet megmutatta, hogy az agy nem a szem pontos adataiból dolgozik, hanem egyfajta „vizuális sejtésrendszerből”, amely szűri, torzítja, és értelmezi a látottakat.

Egér vagy tehén? Ön mit gondol? Forrás: John Hopkins University

Az emberi észlelést kutatják

A kutatás során a résztvevők a medvét következetesen nagyobbnak érzékelték, mint a pillangót, pedig ugyanazt a képet látták – csupán elforgatva. Ez arra utal, hogy az emberi észlelés a valós méretekre és jelentésekre épülő belső sémákkal dolgozik. 

Kacsa vagy ló? Forrás: John Hopkins University

Az illúzió így nemcsak játék, hanem tudományos tükör, mely megmutatja, hogyan vetíti ki az agy a tapasztalatot a látványra.

A kutatásról beszámolt a Daily Mail.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!