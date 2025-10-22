Elege lett a spanyoloknak: újraindul az óraátállítás-háború

Hét évvel azután, hogy az Európai Bizottság javasolta a szezonális időváltozások megszüntetését, az uniós tagállamok még mindig évente kétszer tekerik előre és hátra az órákat. Most Spanyolország próbál új lendületet adni az óraátállítás ügyének, és felszólította Brüsszelt, hogy végre teljesítse a korábbi ígéretét.

A spanyol kormány szerint az óraátállítás ideje lejárt

Spanyolország újraéleszti az óraátállítás ügyét

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közösségi oldalán kijelentette:

Őszintén szólva, már nem látom értelmét az óraátállításnak.

Hangsúlyozta, hogy a legtöbb európai és spanyol állampolgár ellenzi a rendszert, ráadásul tudományos kutatások szerint a változtatás nem hoz jelentős energiamegtakarítást, viszont negatívan hat az egészségre és az életminőségre.

A spanyol kezdeményezés mögött nemcsak politikai akarat, hanem tudományos indokok is állnak. Az északi országok, például Finnország és Lengyelország, régóta kifogásolják a gyakorlatot, mivel adatok szerint az óraátállítás a lakosság mintegy 20 százalékánál okoz alvászavart, hangulati ingadozást vagy koncentrációs problémát- írja a Politico.

A 2018-as európai konzultáción 6,4 millió uniós polgár vett részt, közülük 84 százalék támogatta a nyári időszámítás megszüntetését. Ennek hatására Jean-Claude Juncker akkori bizottsági elnök még abban az évben bejelentette: legkésőbb 2019 októberéig megszűnik az óraátállítás. Ez azonban soha nem valósult meg, mert több tagállam – köztük Portugália és Görögország – ellenezte a reformot.

Spanyolországnak most legalább 15 tagállamot kell meggyőznie, hogy megszerezze az EU Tanácsának támogatását. A minősített többséghez a tagállamok 65 százalékát képviselő lakossági arány is szükséges, és ha négy ország határozottan ellenezné a javaslatot, az újabb évekre leállíthatná a folyamatot.

Az óraátállítást eredetileg az első világháború idején vezették be a szénmegtakarítás érdekében, majd a második világháborúban és az 1970-es évek olajválsága után tért vissza. 2001 óta egységes uniós szabályozás határozza meg, hogy március utolsó vasárnapján egy órával előre, október utolsó vasárnapján pedig egy órával hátra kell állítani az órákat.