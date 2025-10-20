Az óraátállítás története: de miért nem tudunk megszabadulni az egésztől?

Hírlevél

Több mint száz éve befolyásolja mindennapjainkat az óraátállítás váltakozása. Az óraátállítás célja eredetileg az energiamegtakarítás és a nappali fény jobb kihasználása volt, amely miatt világszerte számos ország bevezette. Magyarországon is többször megszüntették és újra bevezették.
Az óraátállítás egy több mint százéves intézkedés, amelyet elsősorban az esti nappali fény jobb kihasználása és energiamegtakarítás céljából vezettek be. Bár sok országban ma is alkalmazzák, eredete messzire nyúlik vissza, és a gyakorlata folyamatosan változott. 

A kezdetek és az első országos óraátállítás

Az óraátállítás már korábban felmerült mint ötlet, de gyakorlati alkalmazása csak a 20. században indult el világszerte.

 A konkrét áttörést az hozta, amikor az I. világháború idején az energiamegtakarítás szükségessége sürgette az intézkedéseket: az első országos bevezetésre német területen került sor 1916. április 30-án.

 Az új rendszer célja az volt, hogy a nyári estéken több természetes fényt lehessen kihasználni, így csökkentve a mesterséges világítás és felesleges energiafelhasználás szükségességét – írja a Time and date.

Visszavonások és újra-bevezetések

Az I. világháború után sok ország megszüntette az óraátállítást, mert kiderült, hogy a mindennapi életben több kellemetlenséget okoz, mint amennyi előnyt hoz. A II. világháború idején azonban ismét szükségessé vált a bevezetése, elsősorban a hadigazdaság működésének támogatása érdekében, sőt néhol a “kettős nyári időt” is alkalmazták. A Date and time online információi szerint az 1970-es években az olajválság hatására került újra előtérbe az óraátállítás. 

Ekkor a hangsúly már inkább az energiafelhasználás racionalizálásán és a modern társadalmak alkalmazkodási képességén volt.

Az óraátállítás Magyarországon

Magyarországon először 1916-ban vezették be az óraátállítást, de a gyakorlat nem volt folyamatos. Az első időszak 1916 és 1919 között tartott, majd később újra alkalmazták 1941 és 1949, illetve 1954 és 1957 között. 1980-tól azonban ismét állandóvá vált, és azóta minden évben átállítjuk az órákat. 

1996 óta pedig Magyarország az Európai Unió szabályait követi: a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, a téli időre pedig október utolsó vasárnapján térünk vissza.

