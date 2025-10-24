Hírlevél

Történelmi pillanat: kihalás szélén álló faj gyarapodott, még a gondozók is megkönnyezték

Új reményt hozott a természetvédőknek egy ritka pillanat: a Chester-i állatkertben ismét anya lett Leia, a borneói orángután. Az orángután faj a kihalás szélén áll, ezért minden új élet felbecsülhetetlen jelentőségű a túlélésükért folytatott küzdelemben.
Októberben borneói orángután született a chesteri állatkertben. A gondozók szerint az esemény „mérföldkő a faj megmentésében”, hiszen az orángutánok a Föld legveszélyeztetettebb állatai közé tartoznak – írja a DailyMail. 

Borneói orángután született a chesteri állatkertben
Borneói orángután született a chesteri állatkertben Fotó: Steve Rawlins / Facebook/ChesterZoo

Az első fotókon a kis orángután szorosan kapaszkodik anyjába, miközben Leia óvatosan fedezi fel újra a kifutóját. A gondozók elmondása szerint Leia gondoskodó és tapasztalt anya, aki folyamatosan figyeli, eteti és védi újszülöttjét. 

„Leia fantasztikus anya. Az első napokat teljesen a babájával tölti, szinte le sem veszi róla a kezét. Még nem tudjuk a kicsi nemét, de a legfontosabb, hogy mindketten egészségesek” – mondta Chris Yarwood, a főemlősökért felelős csapatvezető. 

Az orángutánok a kihalás szélén állnak 

A borneói orángutánok rendkívül veszélyeztetettek. A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint a három orángutánfaj közül mindegyik kritikusan veszélyeztetett, de a borneói alfaj van a legnagyobb bajban. Ma már alig 105 000 példány él szabadon, és számuk az utóbbi két évtizedben több mint 40 százalékkal csökkent. 

 

