Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

A közlemény szerint bár a találkozó pontos helyszínét még nem hagyták jóvá véglegesen, Orbán Viktor a héten jelentette be, hogy a közeljövőben Washingtonba látogat.

Orbán Viktor és Donald Trump

Fotó: MTI

Orbán Viktor Trumppal találkozik

Orbán Viktor a La Repubblica című olasz lapnak adott interjúban jelentette be washingtoni útját – derül ki Orbán Balázs bejegyzéséből.

Célunk, hogy a magyar gazdaság számára egy fenntartható rendszert hozzunk létre. Magyarország jelentősen függ az orosz olajtól és gáztól – ezek nélkül az energiaárak az egekbe szökhetnek, és akár ellátási hiány is kialakulhat”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A szankciók és az energetika témája lesz a fókuszban

Újságírói kérdésre a miniszterelnök megerősítette, hogy a nemrégiben bevezetett amerikai szankciókat Magyarország szempontjából téves döntésnek tartja, ezért a helyzet rendezése érdekében tárgyalásokat kezdeményez, különös tekintettel a magyar érdekek érvényesítésére. Ezen kívül a washingtoni tárgyalások várhatóan a gazdasági együttműködésre, az energetikai beruházásokra és a hosszú távú stabilitás megteremtésére fókuszálnak majd. A kormány célja, hogy Magyarország biztonságos és kiszámítható energiaellátással rendelkezzen a következő évtizedekben is