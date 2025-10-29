Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

A közlemény szerint bár a találkozó pontos helyszínét még nem hagyták jóvá véglegesen, Orbán Viktor a héten jelentette be, hogy a közeljövőben Washingtonba látogat.
Orbán Viktor Trumppal találkozik
Orbán Viktor a La Repubblica című olasz lapnak adott interjúban jelentette be washingtoni útját – derül ki Orbán Balázs bejegyzéséből.
Célunk, hogy a magyar gazdaság számára egy fenntartható rendszert hozzunk létre. Magyarország jelentősen függ az orosz olajtól és gáztól – ezek nélkül az energiaárak az egekbe szökhetnek, és akár ellátási hiány is kialakulhat”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A szankciók és az energetika témája lesz a fókuszban
Újságírói kérdésre a miniszterelnök megerősítette, hogy a nemrégiben bevezetett amerikai szankciókat Magyarország szempontjából téves döntésnek tartja, ezért a helyzet rendezése érdekében tárgyalásokat kezdeményez, különös tekintettel a magyar érdekek érvényesítésére. Ezen kívül a washingtoni tárgyalások várhatóan a gazdasági együttműködésre, az energetikai beruházásokra és a hosszú távú stabilitás megteremtésére fókuszálnak majd. A kormány célja, hogy Magyarország biztonságos és kiszámítható energiaellátással rendelkezzen a következő évtizedekben is