Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Nemcsak finom, de életmentő is lehet: a tudósok szerint ez az olaj gátolhatja a rákos sejtek terjedését

Orbán Viktor

Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az amerikai elnök, Donald Trump november 8-án tervezi találkozóját Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – jelentette a Bloomberg hírügynökség megbízható forrásokra hivatkozva.
A közlemény szerint bár a találkozó pontos helyszínét még nem hagyták jóvá véglegesen, Orbán Viktor a héten jelentette be, hogy a közeljövőben Washingtonba látogat.

Orbán Viktor és Donald Trump
Orbán Viktor és Donald Trump
Fotó: MTI

Orbán Viktor Trumppal találkozik

Orbán Viktor a La Repubblica című olasz lapnak adott interjúban jelentette be washingtoni útját – derül ki Orbán Balázs bejegyzéséből.

Célunk, hogy a magyar gazdaság számára egy fenntartható rendszert hozzunk létre. Magyarország jelentősen függ az orosz olajtól és gáztól – ezek nélkül az energiaárak az egekbe szökhetnek, és akár ellátási hiány is kialakulhat”

hangsúlyozta Orbán Viktor.

A szankciók és az energetika témája lesz a fókuszban

Újságírói kérdésre a miniszterelnök megerősítette, hogy a nemrégiben bevezetett amerikai szankciókat Magyarország szempontjából téves döntésnek tartja, ezért a helyzet rendezése érdekében tárgyalásokat kezdeményez, különös tekintettel a magyar érdekek érvényesítésére. Ezen kívül a washingtoni tárgyalások várhatóan a gazdasági együttműködésre, az energetikai beruházásokra és a hosszú távú stabilitás megteremtésére fókuszálnak majd. A kormány célja, hogy Magyarország biztonságos és kiszámítható energiaellátással rendelkezzen a következő évtizedekben is

 

