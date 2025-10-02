Orbán Viktor: Növekedni fog a nyomás Magyarországon - videó

A miniszterelnök elmondta, hogy a csütörtöki nap főként két témáról szólt. Egyrészt Horvátország miniszterelnökével folytatott megbeszélést, mivel a két ország között egy kialakulóban lévő konfliktus nem kívánatos, hiszen baráti kapcsolatokról van szó.

Orbán szerint a tárgyalásokat a kölcsönös tisztelet elve alapján folytatják, és Magyarország deeszkalációs irányvonalat javasolt a horvát félnek, amelyet sikerült elfogadtatni.

A másik fontos téma a háborús tervekről szólt. A miniszterelnök szerint az előkészítő megbeszélések komoly aggodalomra adnak okot, ugyanakkor tényleges döntések csak az október 23–24-i brüsszeli csúcson várhatók. „Próbálom a béke felé terelgetni azokat, akik eléggé megvadult módon egy Ukrajna által megnyert, Oroszország ellen megnyert háborúról beszélnek” – fogalmazott.

Orbán hangsúlyozta, hogy az elkövetkező hónapokban növekedni fog a nyomás Magyarországon. „Sokan nagyon begőzöltek, van egy háborús stratégiájuk, és komolyan gondolják, hogy Ukrajna meg fogja nyerni a hadszíntéren a háborút Oroszországgal szemben. Ehhez minden segítséget meg kell adni, velük kell mennünk – Magyarország azonban ebből ki akar maradni. Mi vagyunk az egyetlenek, akik nyíltan, bevallott módon ki akarnak maradni, ezért a nyomás rajtunk lesz a legnagyobb” – idézte a Magyar Nemzet.