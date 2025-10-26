Megvan, mikor kezdünk el öregedni

Az emberi testben az öregedési folyamat már 25 éves korban elindul, akkor, amikor sejtszinten csökken bizonyos genetikai mechanizmusok hatékonysága, állítja a klinikai farmakológia és belgyógyászati propedeutikai tanszék adjunktusa, Szvetlana Rykova.

Az öregedés már a huszas éveinkben elindul

A Sze­csenov Egyetem kutatója szerint éppen ez az az életkor, amikor megalapozódnak azok a változások, melyek később, 40 éves kor után vezetnek krónikus, nem fertőző betegségekhez.

Ilyen például a szív- és érrendszeri problémák, a cukorbetegség vagy az elhízás – írja a Gazeta. Rykova szerint a betegségek kialakulása nemcsak genetikai tényezőkön múlik, hanem az életmódtól – beleértve a fizikai aktivitást, a munka és pihenés arányát, kiegyensúlyozott táplálkozást és az alvás higiéniáját – is.

Az öregedés első jelei az agyban is kimutathatóak

Az adjunktus megemlítette, hogy német kutatók kimutatták: a nemzetközi vizsgálatok szerint a serdülőkort megelőző időszakban az aktív működésben van az úgynevezett riboszomális DNS, amely a sejtek túléléséhez elengedhetetlen genomi terület; azonban felnőttkorban ennek a hatékonysága csökken, és ez kiváltja az öregedés molekuláris mechanizmusait. Korábban az is felmerült, hogy az öregedés első jelei az agyban is kimutathatóak lehetnek – a szakember erre is rávilágított a nyilatkozatában.