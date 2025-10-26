Hírlevél

kor

Megvan, mikor kezdünk el öregedni

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
A sejtek szintjén már 25 éves kortól elindulnak az öregedés folyamatai – állítja Szvetlana Rykova, a Sze­csenov Egyetem adjunktusa. Ezt követően alakulnak ki azok a krónikus nem fertőző betegségek, mint a szív- és érrendszeri gondok, a cukorbetegség vagy az elhízás, amelyek általában 40 éves kor felett jelentkeznek az öregedés során.
Az emberi testben az öregedési folyamat már 25 éves korban elindul, akkor, amikor sejtszinten csökken bizonyos genetikai mechanizmusok hatékonysága, állítja a klinikai farmakológia és belgyógyászati propedeutikai tanszék adjunktusa, Szvetlana Rykova.

öregedés
Az öregedés már a huszas éveinkben elindul
Fotó: Anastasia Shuraeva / Pexels

A Sze­csenov Egyetem kutatója szerint éppen ez az az életkor, amikor megalapozódnak azok a változások, melyek később, 40 éves kor után vezetnek krónikus, nem fertőző betegségekhez. 

Ilyen például a szív- és érrendszeri problémák, a cukorbetegség vagy az elhízás – írja a Gazeta. Rykova szerint a betegségek kialakulása nemcsak genetikai tényezőkön múlik, hanem az életmódtól – beleértve a fizikai aktivitást, a munka és pihenés arányát, kiegyensúlyozott táplálkozást és az alvás higiéniáját – is.

Az öregedés első jelei az agyban is kimutathatóak

Az adjunktus megemlítette, hogy német kutatók kimutatták: a nemzetközi vizsgálatok szerint a serdülőkort megelőző időszakban az aktív működésben van az úgynevezett riboszomális DNS, amely a sejtek túléléséhez elengedhetetlen genomi terület; azonban felnőttkorban ennek a hatékonysága csökken, és ez kiváltja az öregedés molekuláris mechanizmusait. Korábban az is felmerült, hogy az öregedés első jelei az agyban is kimutathatóak lehetnek – a szakember erre is rávilágított a nyilatkozatában.

 

