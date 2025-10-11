Az orvosok nem hittek a szemüknek, amikor meglátták a babát

Az egész internetet felkavarta egy ausztrál anya története, akit azzal vádolnak, hogy a 19 hónapos fiát mesterséges intelligenciával generálta. A New York Post információi szerint a videókon szereplő óriásbaba ugyanis szokatlanul nagy, több mint 15 kilót nyom.
Óriásbaba, akit az internet AI-nak hisz
Chloe Sutton, a 25 éves édesanya, TikTokon reagált a vádakra, és kijelentette: „Sokan azt hiszik, hogy a fiam AI, de ez nem igaz. Ő valódi, csak nagy baba.” Az 170 centi magas nő videóban is megmutatta, amint felemeli a fiát, ezzel is bizonyítva, hogy nincs semmiféle trükk a háttérben.
A kétkedők azonban továbbra sem nyugodtak meg, ezért Sutton újabb videót osztott meg, amelyben a 188 centiméter magas férje is látható. Még mellette is hatalmasnak tűnik a kisfiuk, akit sokan óriásbabának neveznek a neten.
A legtöbb édesanya a babák méretét a szoptatásnak és a genetikának tulajdonítja. Sutton szerint is az anyatej tette ennyire egészségesen „nagyra” a fiát, aki az interneten mégis gyakran kapja meg a gúnyos kommenteket: „Biztosan van benne egy kis AI!” – írta valaki, míg mások tréfásan így reagáltak: „Ő etet téged, vagy te őt?”
A különleges méretű gyermek azonban nem egyedi eset: más anyukák is hasonló történetekről számoltak be. Egy 21 éves amerikai édesanya, Maci Mugele, például azután kapott bírálatokat, hogy négy hónapos fia már 10 kiló fölött járt, míg egy New York-i anya, Alexa Priego kisfia 11 hónaposan több mint 13 kilót nyomott.