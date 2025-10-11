Az orvosok nem hittek a szemüknek, amikor meglátták a babát

Az egész internetet felkavarta egy ausztrál anya története, akit azzal vádolnak, hogy a 19 hónapos fiát mesterséges intelligenciával generálta. A New York Post információi szerint a videókon szereplő óriásbaba ugyanis szokatlanul nagy, több mint 15 kilót nyom.

A 15 kilós óriásbaba méretével az egész internetet meghökkentette

Fotó: TikTok/chloesapic

Óriásbaba, akit az internet AI-nak hisz

Chloe Sutton, a 25 éves édesanya, TikTokon reagált a vádakra, és kijelentette: „Sokan azt hiszik, hogy a fiam AI, de ez nem igaz. Ő valódi, csak nagy baba.” Az 170 centi magas nő videóban is megmutatta, amint felemeli a fiát, ezzel is bizonyítva, hogy nincs semmiféle trükk a háttérben.

A kétkedők azonban továbbra sem nyugodtak meg, ezért Sutton újabb videót osztott meg, amelyben a 188 centiméter magas férje is látható. Még mellette is hatalmasnak tűnik a kisfiuk, akit sokan óriásbabának neveznek a neten.

A legtöbb édesanya a babák méretét a szoptatásnak és a genetikának tulajdonítja. Sutton szerint is az anyatej tette ennyire egészségesen „nagyra” a fiát, aki az interneten mégis gyakran kapja meg a gúnyos kommenteket: „Biztosan van benne egy kis AI!” – írta valaki, míg mások tréfásan így reagáltak: „Ő etet téged, vagy te őt?”