Óriási töke van a nagymamának – még a fia is meglepődött

Meglepő eredménnyel ért véget egy különös verseny Angliában. Anya és fia úgy gondolták, hogy összemérik, hogy melyiküknek nagyobb a töke. A verseny sokáig tartott, kemény és kitartó munkával, és természetesen sok gondoskodással. Az eredmény pedig önmagáért beszél, hiszen ritkán látni ilyen nagyméretű óriástököt.
Óriási tököt termesztett egy angol nő
A suffolki Bungay településen élő Frances Crickmore különleges kihívást fogadott el: fia, Jonny versenyre hívta, hogy kiderüljön, ki tud nagyobb tököt nevelni. Jonny három speciális magot vásárolt Amerikából, és a leggyengébb palántát adta át anyjának, bízva abban, hogy ő lesz a győztes. De nem így lett.
A nagymama rendkívüli gondossággal ápolta növényét:
rendszeresen öntözte, trágyázta, és még az időjárástól is védte, letakarással óvva a fejlődést. Sőt, egy hajnalban a fia földjéről is szerzett egy kis pollent a beporzáshoz – ez a kis „trükk” hozhatta meg a sikert.
Az eredmény: egy 58 köves, vagyis 368 kilós óriás tök, ami messze túlszárnyalta Jonny 19 kilós próbálkozását.
A családi töktermesztő verseny így anyai győzelemmel zárult, és azóta is mosolyt csal mindenki arcára. Frances bebizonyította, hogy a töktermesztés nemcsak erőről, hanem türelemről és szeretetről is szól – és néha a tapasztalat legyőzi a fiatalságot – számolt be a BBC, ahol képeket is talál az óriástökről.