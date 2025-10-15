Óriási töke van a nagymamának – még a fia is meglepődött

Meglepő eredménnyel ért véget egy különös verseny Angliában. Anya és fia úgy gondolták, hogy összemérik, hogy melyiküknek nagyobb a töke. A verseny sokáig tartott, kemény és kitartó munkával, és természetesen sok gondoskodással. Az eredmény pedig önmagáért beszél, hiszen ritkán látni ilyen nagyméretű óriástököt.

Óriástök egy európai versenyen, Németországban (A kép illusztrációnak szolgál)

Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

Óriási tököt termesztett egy angol nő

A suffolki Bungay településen élő Frances Crickmore különleges kihívást fogadott el: fia, Jonny versenyre hívta, hogy kiderüljön, ki tud nagyobb tököt nevelni. Jonny három speciális magot vásárolt Amerikából, és a leggyengébb palántát adta át anyjának, bízva abban, hogy ő lesz a győztes. De nem így lett.

A nagymama rendkívüli gondossággal ápolta növényét:

rendszeresen öntözte, trágyázta, és még az időjárástól is védte, letakarással óvva a fejlődést. Sőt, egy hajnalban a fia földjéről is szerzett egy kis pollent a beporzáshoz – ez a kis „trükk” hozhatta meg a sikert.

Az eredmény: egy 58 köves, vagyis 368 kilós óriás tök, ami messze túlszárnyalta Jonny 19 kilós próbálkozását.

Mum grows 58-stone pumpkin and squashes son's effort https://t.co/hlD8dPOnvs — BBC News (UK) (@BBCNews) October 15, 2025

A családi töktermesztő verseny így anyai győzelemmel zárult, és azóta is mosolyt csal mindenki arcára. Frances bebizonyította, hogy a töktermesztés nemcsak erőről, hanem türelemről és szeretetről is szól – és néha a tapasztalat legyőzi a fiatalságot – számolt be a BBC, ahol képeket is talál az óriástökről.