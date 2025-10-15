Hírlevél

tökverseny

Óriási töke van a nagymamának – még a fia is meglepődött

Egy suffolki nagymama bebizonyította, hogy a tapasztalat és gondoskodás többet ér, mint a drága magok. Az asszony egy hatalmas, 368 kilós óriástök segítségével győzte le fiát a töktermesztő versenyen. A család azóta is mosolyog a különös, mégis megható párbaj emlékén.
tökversenyóriástöknövény

Meglepő eredménnyel ért véget egy különös verseny Angliában. Anya és fia úgy gondolták, hogy összemérik, hogy melyiküknek nagyobb a töke. A verseny sokáig tartott, kemény és kitartó munkával, és természetesen sok gondoskodással. Az eredmény pedig önmagáért beszél, hiszen ritkán látni ilyen nagyméretű óriástököt.

óriástök, Women inspect a giant pumpkin at the European Pumpkin Weighing Championships in the garden of Ludwigsburg Castle in Ludwigsburg, southern Germany, on October 12, 2025. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
Óriástök egy európai versenyen, Németországban (A kép illusztrációnak szolgál)
Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

Óriási tököt termesztett egy angol nő

A suffolki Bungay településen élő Frances Crickmore különleges kihívást fogadott el: fia, Jonny versenyre hívta, hogy kiderüljön, ki tud nagyobb tököt nevelni. Jonny három speciális magot vásárolt Amerikából, és a leggyengébb palántát adta át anyjának, bízva abban, hogy ő lesz a győztes. De nem így lett.

A nagymama rendkívüli gondossággal ápolta növényét: 

rendszeresen öntözte, trágyázta, és még az időjárástól is védte, letakarással óvva a fejlődést. Sőt, egy hajnalban a fia földjéről is szerzett egy kis pollent a beporzáshoz – ez a kis „trükk” hozhatta meg a sikert.

Az eredmény: egy 58 köves, vagyis 368 kilós óriás tök, ami messze túlszárnyalta Jonny 19 kilós próbálkozását.

A családi töktermesztő verseny így anyai győzelemmel zárult, és azóta is mosolyt csal mindenki arcára. Frances bebizonyította, hogy a töktermesztés nemcsak erőről, hanem türelemről és szeretetről is szól – és néha a tapasztalat legyőzi a fiatalságot – számolt be a BBC, ahol képeket is talál az óriástökről.

 

