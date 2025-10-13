Gyilkos bálnák támadtak egy családra – drámai videó a mentésről

Péntek este tragédiába torkollhatott egy családi utazás Portugália partjainál, amikor egy orkákból álló csapat megtámadta és elsüllyesztette egy francia család jachtját. A gyilkos bálnák viselkedése egyre gyakoribbá válik az Ibériai-félsziget vizein, és a szakértők szerint a mostani eset az egyik legveszélyesebb orkatámadás volt az utóbbi időben.

Drámai orkatámadás a tengeren

Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Orkatámadás után drámai mentés

A Ti’fare nevű, 36 láb hosszú vitorlás este 8 óra körül került bajba Peniche-től 55 mérföldre délkeletre. A hajón egy francia házaspár és három gyermekük utazott. Az orkák hirtelen jelentek meg, és többször nekiütköztek a hajó oldalának.

A hajótest megrepedt, víz tört be, és percek alatt veszélybe került a család élete. A szülők azonnal vészjelzést adtak le, majd mentőcsónakba szálltak.

Egy Silmar nevű halászhajó sietett a helyszínre, miközben a portugál haditengerészet is mozgósította erőit. A mentés koordinálását a Lisszaboni Kutató- és Mentőkoordinációs Központ végezte, a Portugál Haditengerészet kérésére.

A Portugál Légierő által közzétett felvétel bejárta a nemzetközi sajtót: a képeken jól látható, ahogy a családot helikopterrel emelik a magasba a sötét tenger felett. A család tagjai kórházba kerültek orvosi vizsgálatra, de sérülés nélkül megúszták – számolt be a Daily Mail.