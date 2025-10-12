Megtalálta az öregedés ellenszerét? – Dr. Enayat szerint ez az örök élet kulcsa

Dr. Mohammed Enayat, 41 éves londoni háziorvos, a South Kensingtonban működő HUM2N klinika vezetője, évek óta kutatja, hogyan lehet megállítani vagy visszafordítani a biológiai öregedést.Saját bevallása szerint az örök élet titkai a tudományos alapú egészségmegőrzésben rejlenek — ezért rendszeresen sertésagyból származó aminosavakat injekcióz magának, hogy karbantartsa agyműködését, miközben hiperbarikus oxigénterápiát, vitamin-infúziókat és intermittáló böjtöt is alkalmaz - írja a DailyMail.

Dr. Mohammed Enayat szerint az örök élet titkai nem a genetikai szerencsében, hanem a tudatos életmódban és a tudományos önmegfigyelésben rejlenek. Fotó:Illusztráció/Unsplash

„Nem az a célom, hogy 100 évig éljek — hanem hogy 100 évesen is egészséges legyek” – mondta a brit orvos, akit sokan a biohacker milliárdos Bryan Johnson helyi megfelelőjének tartanak.

Örök élet titkai: tudományos böjt, oxigénterápia és agyinjekciók

Dr. Enayat napirendje szigorúan strukturált: soha nem reggelizik, első étkezése a dél körüli, edzéssel összekötött ebéd.

Emellett minden évben teljes vérképvizsgálatot végez magán, hogy feltérképezze biológiai életkorát.

Amikor 38 éves volt, 24-es biológiai kort mértek nála — de a stresszes életmód és a napi kétórás ingázás hatására ez mostanra 35-re nőtt.

A fiatalító rutin részei:

Cerebrolysin-injekciók: sertésagyból származó peptidek az agy védelmére

Exoszómás kezelések: hajhullás és sejtszintű regeneráció ellen

MOTS-c peptidek: stressz- és inzulinszint csökkentésére

Vitamin- és ásványi anyag infúziók: C-vitamin, magnézium, nyomelemek

Leaky gut-kezelés: probiotikumokkal, enzimekkel és glutaminnal

A stressz az igazi ellenség

Enayat szerint a biológiai kor növekedésének fő oka a krónikus stressz.

Ezért minden nap meditál, naplót vezet és csökkenti a közösségi média használatát, valamint „mentális méregtelenítést” végez — ahogy ő nevezi.

„A testemnek és az elmémnek időt kell adnom, hogy feldolgozzam a napot – különben gyorsabban öregszem” – mondta.

Az alvás szent – ez is az örök élet része

Az orvos alvását okosgyűrűvel méri, célja napi két óra mély alvás és egy óra REM-fázis.

Három órával lefekvés előtt már nem eszik, nem iszik alkoholt, és kerüli a képernyők kék fényét.

Hetente kétszer vegetáriánus étrendet tart, és minden nap másfél gramm fehérjét fogyaszt testsúlykilogrammonként.