Valami történik! Brutális felszereltségű orosz hadihajó horgonyzott le a német partoknál

Az Aleksandr Shabalin orosz hadihajó vasárnap érkezett a Lübecki-öböl bejáratához. A hajót a német szövetségi rendőrség és a haditengerészet figyeli, de mivel jelenleg nem tartózkodik német felségvizeken, ott lehorgonyozhat – írja a Focus.de.

Az Aleksandr Shabalin nevű orosz hadihajó Fotó: THOMAS SJOERUP / Ritzau Scanpix

A megfigyelések szerint a Shabalin orosz hadihajó hónapok óta járja a Balti-tengert. Egyelőre nem világos, hogy pontosan miért.

A hajót egy második világháborús orosz haditengerészeti parancsnokról nevezték el. 1985-ben építették Gdanskban. A hadihajó egyszerre 340 katonát tud szállítani, és akár 10 harckocsit. A fegyverzetéhez tartozik 2 dupla csövű AK-725 hajóágyú, több légvédelmi ágyú (Strela 2) és 2 többcsöves rakétaindító A-215 „Grad-M” is.

Jacob Kaarsbo, a dán katonai hírszerzés volt vezető elemzője szerint a hajó „esetleg drónbázisként is szolgálhatott volna, de ez túl nyilvánvaló lenne”. Kaarsbo inkább úgy véli, hogy a Shabalin a Putyin árnyékflottájának más hajóit egészítette ki, és a drónokat valószínűleg más, konténerhajók szállították. Az Aleksandr Shabalin valószínűleg megfigyelő szerepet is betölt, és demonstrálja, hogy Oroszország nem fél a közeli dán vizeken történő jelenléttől.