Megsemmisítő csapást mért az orosz hadsereg Ukrajnára

Az orosz közlés szerint a támadás során a Harkiv melletti üzem, amely a 57. önálló motorizált gyalogos dandár és a 127. nehéz gépesített brigád ellátására gyártotta a harci drónokat, teljesen megsemmisült — a helyi gyártókapacitás Percek alatt válhatott füstté és törmelékké. A források hangsúlyozzák: az orosz hadsereg egy precíziós, megsemmisítő csapást hajtott végre, amely jelentősen visszavetheti az ukrán drónellátást a térségben – írja a Lenta.

Fotó: AFP/POOL/Evgenia Novozhenina

Orosz hadsereg: célzott csapás, amely megtöri az ellátási láncot

Az orosz hadsereg állítása szerint a műhely kulcsfontosságú alkatrészeket és összeszerelő kapacitást biztosított az FPV-drónokhoz, amelyek a fronton hírszerzési és támadó feladatokat láttak el. A megsemmisítés célja — állítják — az volt, hogy megtörjék az ellenség drón-képességét, és ezzel visszafogják az ukrán egységek légitámogató potenciálját.

A bevetésről szóló orosz jelentések szerint az akciót az új, drónok elleni «éjszakai vadász» egységek és precíziós tüzérségi és légitámogató eszközök koordinálták. Moszkva narratívája szerint ez a lépés „szétzilálja” a frontvonal mögötti ellátást, és lassíthatja az ukrán bevethető drónok számát.

A helyzetet tovább élezi, hogy a harci drónok elleni küzdelem immár a front egyik kulcstényezőjévé vált: mindkét fél igyekszik semlegesíteni a másik oldal felderítési és precíziós csapás-képességét, így a gyártókapacitások és logisztikai pontok elleni csapások stratégiai jelentőséget nyernek.