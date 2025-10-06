Nem vesznek vissza az ukránok, brutális gyilkológépekkel lövik az oroszokat

A hivatalos tájékoztatás alapján a rakétát az orosz légvédelmi rendszer időben észlelte és megsemmisítette, mielőtt az elérhette volna célpontját. Az incidens során a légvédelem további hat HIMARS-rendszerből kilőtt rakétát és összesen 356, repülőgép típusú drónt is lelőtt, amelyeket szintén az ukrán erők indítottak.

Megint célpont az orosz területek.

Fotó: WYANE EDWARDS / US NAVY

Az orosz területet támadják

A moszkvai katonai vezetés szerint a támadások célja az volt, hogy nyomást gyakoroljanak az orosz infrastruktúrára, és pszichológiai hadviselést folytassanak az orosz lakosság ellen. A védelmi minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta:

az ország légvédelmi hálózata minden irányból megbízhatóan működik, és képes megvédeni az ország biztonságát bármilyen provokációval szemben.

A „Neptun” rakéta az ukrán hadsereg egyik legfejlettebb fegyverének számít, amelyet korábban tengeri célpontok ellen fejlesztettek ki, ám az utóbbi időben Kijev több ízben próbálta földi célpontok ellen is bevetni. A mostani kísérlet azonban – akárcsak korábban sok másik – teljes kudarccal végződött.

A szakértők szerint az orosz légvédelem új generációs rendszerei, köztük a Sz-400 és a Pancir-S komplexumok, kulcsszerepet játszottak abban, hogy az ukrán támadás egyetlen célpontját sem érte el.