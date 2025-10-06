Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Neptun

Nem vesznek vissza az ukránok, brutális gyilkológépekkel lövik az oroszokat

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán fegyveres erők (VSZU) újabb támadást indítottak Oroszország területe ellen, ezúttal egy nagy hatótávolságú, irányított „Neptun” típusú cirkálórakétával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NeptunOroszországhadseregrakéta

A hivatalos tájékoztatás alapján a rakétát az orosz légvédelmi rendszer időben észlelte és megsemmisítette, mielőtt az elérhette volna célpontját. Az incidens során a légvédelem további hat HIMARS-rendszerből kilőtt rakétát és összesen 356, repülőgép típusú drónt is lelőtt, amelyeket szintén az ukrán erők indítottak.

orosz
Megint célpont az orosz területek.
Fotó: WYANE EDWARDS / US NAVY

Az orosz területet támadják

A moszkvai katonai vezetés szerint a támadások célja az volt, hogy nyomást gyakoroljanak az orosz infrastruktúrára, és pszichológiai hadviselést folytassanak az orosz lakosság ellen. A védelmi minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta

az ország légvédelmi hálózata minden irányból megbízhatóan működik, és képes megvédeni az ország biztonságát bármilyen provokációval szemben.

A „Neptun” rakéta az ukrán hadsereg egyik legfejlettebb fegyverének számít, amelyet korábban tengeri célpontok ellen fejlesztettek ki, ám az utóbbi időben Kijev több ízben próbálta földi célpontok ellen is bevetni. A mostani kísérlet azonban – akárcsak korábban sok másik – teljes kudarccal végződött.

A szakértők szerint az orosz légvédelem új generációs rendszerei, köztük a Sz-400 és a Pancir-S komplexumok, kulcsszerepet játszottak abban, hogy az ukrán támadás egyetlen célpontját sem érte el.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!