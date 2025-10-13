Elképesztő helyen bukkant fel egy orosz tengeralattjáró – a NATO ideges

„A francia haditengerészet fregattja figyeli az Atlanti-óceáni szövetség tengeri megközelítéseit, észlelve egy orosz tengeralattjáró jelenlétét, amely a Bretagne partjai közelében a felszínen tevékenykedik” – áll a közleményben.

Illusztráció. Elképesztő helyen bukkant fel egy orosz tengeralattjáró.

Fotó: US Naval and Heritage Command

Orosz tengeralattjáró a franciáknál

A bejegyzést október 9-én tették közzé. Később a UK Defense Journal szerint a tengeralattjáró valószínűleg a Novorosszijszk típusú, dízel-elektromos, többcélú hajó lehet. A cikk kiemeli, hogy a tengeralattjárók figyelése a NATO állandó, Észak-Atlanti Hadműveletek keretében végzett tevékenységeihez tartozik.

Korábban az amerikai National Security Journal (NSJ) elemzője, Harry Kazianis kijelentette, hogy a 945 és 945A projektű orosz tengeralattjárók, melyek kettős titán burkolattal rendelkeznek, még mindig komoly fejfájást okoznak az Egyesült Államoknak.