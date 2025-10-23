Hírlevél

oroszlán

Oroszlán ugrott az autók közé egy teherautóból – videó

Nem mindennapi jelenetnek lehettek tanúi az autósok Dél-Afrikában. Egy utánfutóban szállított oroszlán kimászott a jármű tetejére, majd egyszerűen az útra ugrott és elsétált.
oroszlánDél-Afrikaszökés

Egy óriási oroszlán keltett pánikot Dél-Afrikában, miután megszökött egy 100 km/h-val haladó teherautóból. Az állat a döbbent autósok szeme láttára kimászott a jármű tetejére, majd leugrott és elsétált – írja a Sun.

oroszlán
Tereautóról ugrott az útra egy oroszlán (illusztráció) - Fotó: TIM GRAHAM / Robert Harding Heritage

Oroszlán az úton: filmbe illő szökés Dél-Afrikában

Az oroszlánt egy vadfarmról szállították új otthonába, amikor váratlanul kimászott az utánfutó tetejére, és kilométereken át utazott ott – miközben a sofőr mit sem sejtett. Amikor a járművet végül leintették és a sofőr lehúzódott, az oroszlán leugrott az útra, majd nyugodtan elsétált. Szerencsére az állat még félig bódult állapotban volt a korábbi altatástól, így nem jelentett közvetlen veszélyt. 

A riasztott hatóságok a helyszínre küldték a helyi állatorvost, aki szerint az oroszlán szökése egészen hihetetlen volt. 

Az állatorvos altatólövedékkel biztosította az állatot, majd visszahelyezték a járműbe, hogy folytathassa útját. Az új tulajdonos, a Pamaronons Safaris vadfarm vezetője megerősítette, hogy az állat sértetlen és teljes biztonságban van.

Az oroszlánok akár 250 kilogrammot is nyomhatnak és 80 km/h-s sebességgel is képesek futni. A vadonban körülbelül 22 000 példány maradt, és évente mintegy 250 embert ölnek meg világszerte.

 

