Oroszlán ugrott az autók közé egy teherautóból – videó

Egy óriási oroszlán keltett pánikot Dél-Afrikában, miután megszökött egy 100 km/h-val haladó teherautóból. Az állat a döbbent autósok szeme láttára kimászott a jármű tetejére, majd leugrott és elsétált – írja a Sun.

Tereautóról ugrott az útra egy oroszlán (illusztráció) - Fotó: TIM GRAHAM / Robert Harding Heritage

Oroszlán az úton: filmbe illő szökés Dél-Afrikában

Az oroszlánt egy vadfarmról szállították új otthonába, amikor váratlanul kimászott az utánfutó tetejére, és kilométereken át utazott ott – miközben a sofőr mit sem sejtett. Amikor a járművet végül leintették és a sofőr lehúzódott, az oroszlán leugrott az útra, majd nyugodtan elsétált. Szerencsére az állat még félig bódult állapotban volt a korábbi altatástól, így nem jelentett közvetlen veszélyt.

A riasztott hatóságok a helyszínre küldték a helyi állatorvost, aki szerint az oroszlán szökése egészen hihetetlen volt.

Az állatorvos altatólövedékkel biztosította az állatot, majd visszahelyezték a járműbe, hogy folytathassa útját. Az új tulajdonos, a Pamaronons Safaris vadfarm vezetője megerősítette, hogy az állat sértetlen és teljes biztonságban van.