Vérfagyasztó pillanatok: elszabadult oroszlán támadt egy kisfiúra

A beszámolók szerint a nőstény oroszlán kiszökött a tulajdonosa birtokáról, majd egy közeli utcában támadt rá a kisfiúra. A helyiek kétségbeesve próbálták elterelni az állat figyelmét, miközben értesítették a hatóságokat. A rendőrök és állatvédők rövid idő alatt befogták a ragadozót, amelyet biztonságos helyre szállítottak.

Oroszlán támadása után börtön fenyegeti a gondatlan gazdát

A kisfiút sérülésekkel vitték kórházba, állapota stabil. Az oroszlán gazdája ellen eljárás indult, mivel az állatot nem megfelelő körülmények között tartotta.

A férfit akár fél év börtön és súlyos pénzbírság is fenyegetheti.

Thaiföldön jelenleg törvényesen tarthatók oroszlánok, és közel ötszáz példányt tartanak számon állatkertekben, tenyészfarmokon, valamint magánkézben. A szakértők szerint minden hasonló eset figyelmeztetés arra, hogy ezek a vadállatok mennyire kiszámíthatatlanok lehetnek.

A közelmúltban Pakisztánban is történt hasonló eset.