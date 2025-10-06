Vérfagyasztó pillanatok: elszabadult oroszlán támadt egy kisfiúra

A beszámolók szerint a nőstény oroszlán kiszökött a tulajdonosa birtokáról, majd egy közeli utcában támadt rá a kisfiúra. A helyiek kétségbeesve próbálták elterelni az állat figyelmét, miközben értesítették a hatóságokat. A rendőrök és állatvédők rövid idő alatt befogták a ragadozót, amelyet biztonságos helyre szállítottak.
A kisfiút sérülésekkel vitték kórházba, állapota stabil. Az oroszlán gazdája ellen eljárás indult, mivel az állatot nem megfelelő körülmények között tartotta.
A férfit akár fél év börtön és súlyos pénzbírság is fenyegetheti.
Thaiföldön jelenleg törvényesen tarthatók oroszlánok, és közel ötszáz példányt tartanak számon állatkertekben, tenyészfarmokon, valamint magánkézben. A szakértők szerint minden hasonló eset figyelmeztetés arra, hogy ezek a vadállatok mennyire kiszámíthatatlanok lehetnek.
A közelmúltban Pakisztánban is történt hasonló eset.