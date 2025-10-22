Hírlevél

Itt az oroszok döbbenetes bejelentése az atomfegyverekről – erre senki nem számított

25 perce
Oroszország kész alkalmazni a nukleáris fegyvereket saját biztonsága biztosítása érdekében – mondta Igor Korotcsenko, a Nemzeti Védelem című folyóirat főmunkatársa és főszerkesztője, akit a TASZSZ idéz.
OroszországIgor Korotcsenkoatomfegyver

Meglepő megjegyzést tettek az oroszok. Korotcsenko a Vlagyimir Putyin elnök vezette stratégiai nukleáris erők gyakorlatára reagált.

oroszok
Az oroszok döbbenetes kijelentést tettek (Photo by Sergei CHIRIKOV / POOL / AFP)

Az oroszok készek atomfegyvert bevetni

„A legfontosabb, amit ma Oroszország bemutatott – a készségét és politikai akaratát arra, hogy nukleáris fegyvert alkalmazzon hazánk biztonsága és védelme érdekében. Nincs szükség további jelzésekre, piros vonalakra vagy üzenetekre” – mondta az elemző.

Szerinte az orosz stratégiai nukleáris erők képességei lehetővé teszik, hogy megálljt parancsoljanak bármely agresszor állam létezésének. Korotcsenko megjegyzését megelőzően az orosz légierő volt vezérkari tisztje, Vlagyimir Popov altábornagy is kijelentette, hogy szerinte a nukleáris fegyver alkalmazása az egyetlen módja az ukrán hadiipari komplexum elpusztításának.

 

 

