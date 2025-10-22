Itt az oroszok döbbenetes bejelentése az atomfegyverekről – erre senki nem számított

Meglepő megjegyzést tettek az oroszok. Korotcsenko a Vlagyimir Putyin elnök vezette stratégiai nukleáris erők gyakorlatára reagált.

Az oroszok döbbenetes kijelentést tettek (Photo by Sergei CHIRIKOV / POOL / AFP)

Az oroszok készek atomfegyvert bevetni

„A legfontosabb, amit ma Oroszország bemutatott – a készségét és politikai akaratát arra, hogy nukleáris fegyvert alkalmazzon hazánk biztonsága és védelme érdekében. Nincs szükség további jelzésekre, piros vonalakra vagy üzenetekre” – mondta az elemző.

Szerinte az orosz stratégiai nukleáris erők képességei lehetővé teszik, hogy megálljt parancsoljanak bármely agresszor állam létezésének. Korotcsenko megjegyzését megelőzően az orosz légierő volt vezérkari tisztje, Vlagyimir Popov altábornagy is kijelentette, hogy szerinte a nukleáris fegyver alkalmazása az egyetlen módja az ukrán hadiipari komplexum elpusztításának.