Az Innovant cikke szerint a létesítmény feladata a jel- és kommunikációs felderítés lesz: a rendszer révén Oroszország szélesebb rálátást kapna a balti térségben zajló tevékenységekre, amivel gyakorlatilag megerősítené stratégiai jelenlétét. Nyugati szakértők és egyes OSINT-források szerint a műszaki méretek és a telepítés módja „a korábbinál jóval nagyobb” képességeket jeleznek — egészen „példátlan” megoldásról beszélnek az orosz katonai-technikai palettán.

Az oroszok rejtélyes dolgokat kezdtek építeni, de mik ezek?

NATO: ismételt figyelmeztetés és új tervezés

A hírre reagálva a szövetségeseknél felmerült, hogy a régióban fennálló helyzet átértékelésre szorul: a balti államok és Lengyelország fokozzák saját védekezésüket, és a NATO keleti szárnyán további megerősítéseket terveznek. Az elmúlt időszak számos incidense — légterek megsértése, drónok és hadgyakorlatok — miatt a nyugati katonai vezetés szerint a válaszlépések szükségessége indokolt.

A nyugati retorika keményebb hangnemben is megjelent: tavaly az Egyesült Államok európai parancsnokságának vezetője arról beszélt, hogy a szövetségesek képesek „radikális” katonai intézkedésekre a Kalinyingrádi régió kapcsán. Az efféle kijelentések tovább élezik a feszültséget a térségben.

Moszkva: védelem és ellenlépések

Az orosz diplomácia és politikai vezetés azonban leszögezte: a beruházás nem fenyegetés, hanem a saját biztonság megerősítését szolgálja egy egyre militarizáltabb környezetben. Szergej Lavrov külügyminiszter az ENSZ-ben is arra figyelmeztetett, hogy Európában egyes politikai körök fegyverkezési hangulatot gerjesztenek, és hogy

Moszkva minden ellene irányuló agressziót határozottan visszaver.

A dániai Bornholm körüli fejleményeket külön is említették: az orosz diplomácia szerint a sziget megerősítése és a rakéta-/tengeri rendszerek telepítése közvetlenül veszélyezteti a Kalinyingrádi régió biztonságát. Ezzel összefüggésben az orosz parlament védelmi bizottságának képviselői figyelmeztettek: ha a régió valóban fenyegetettnek érzi magát, Moszkva válaszlépéseket tesz, amelyek „nem maradnak észrevétlenek” a környező fővárosok számára.