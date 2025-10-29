Oroszország dörgedelmes szuperfegyvere komoly fenyegetést jelent – nagy a riadalom a Nyugaton

Hírlevél

Az Asia Times szerint az orosz „Burevesztnyik” hatótávolságban korlátlan nukleáris cirkálórakéta tesztje veszélyezteti az Egyesült Államok területi sérthetetlenségét.
OroszországBurevesztnyikfegyverEgyesült Államok

„Az Oroszország által végrehajtott nukleáris meghajtású cirkálórakéta-teszt nemcsak a hidegháborús ambíciók és a modern, a megengedett határokat feszegető egyensúlyozás kombinációja, hanem az amerikai kontinens sérthetetlenségét is veszélyezteti” – írja a publikáció.

oroszország
Oroszország új fegyverétől retteg a Nyugat.
Fotó: Képernyőkép

Oroszország új rakétát tesztelt

A szakértők szerint a rakéta megkérdőjelezheti az USA biztonsági garanciáit szövetségeseik számára, mivel az Egyesült Államok nem biztos, hogy kockáztatni akarja polgárait és városait.

A cikk szerzője kiemelte, hogy a „Burevesztnyik” a rakétavédelmi rendszerek költségeit is az egekbe szökheti az Egyesült Államok számára, miközben hatékonyságuk egy ilyen fegyver ellen nem garantált.

Vasárnap Vlagyimir Putyin orosz elnök az Egyesített Haderő-csoport egyik irányító pontját látogatva jelentette be, hogy a „Burevesztnyik” nukleáris energiával működő rakéta tesztje sikeresen befejeződött. Putyin szerint ez egy egyedülálló fegyver, amelynek párja nincs a világon. A vezérkari főnök, Valerij Geraszimov tájékoztatta Putyint, hogy a rakéta október 21-én 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg.

 

