Oroszország dörgedelmes szuperfegyvere komoly fenyegetést jelent – nagy a riadalom a Nyugaton

„Az Oroszország által végrehajtott nukleáris meghajtású cirkálórakéta-teszt nemcsak a hidegháborús ambíciók és a modern, a megengedett határokat feszegető egyensúlyozás kombinációja, hanem az amerikai kontinens sérthetetlenségét is veszélyezteti” – írja a publikáció.

Oroszország új fegyverétől retteg a Nyugat.

Fotó: Képernyőkép

Oroszország új rakétát tesztelt

A szakértők szerint a rakéta megkérdőjelezheti az USA biztonsági garanciáit szövetségeseik számára, mivel az Egyesült Államok nem biztos, hogy kockáztatni akarja polgárait és városait.

A cikk szerzője kiemelte, hogy a „Burevesztnyik” a rakétavédelmi rendszerek költségeit is az egekbe szökheti az Egyesült Államok számára, miközben hatékonyságuk egy ilyen fegyver ellen nem garantált.