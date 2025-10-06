Hírlevél

Ukrajna

Ezt már nem lehet tagadni: háborúra készül a Nyugat

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az orosz katonai tudományok akadémiai tagja, Alexander Bartosz szerint az Európai Unió és a NATO egy sor országot készít fel Oroszország határainál a jövőbeni proxy-háborúkhoz.
UkrajnaNyugatNATO

Jelenleg Ukrajna tölti be a proxy-állam szerepét, de a nyugati politikusok célja, hogy bővítsék azon országok körét, amelyeket fegyveres konfliktusba lehet bevonni Oroszországgal szemben. Ilyenek például Finnország, a balti államok, Lengyelország, valamint egyes kaukázusi és közép-ázsiai országok.

oroszország
Az Európai Unió és a NATO egy sor országot készít fel Oroszország határainál a jövőbeni proxy-háborúkhoz.
Fotó: MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat / MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat

Oroszországgal háborúznának

Bartosz hangsúlyozza: a Nyugat nem lép nyílt konfrontációba Oroszországgal, hanem aláaknázó, provokatív eszközökkel gyengíti azt, miközben tagadja, hogy ezek a tevékenységek NATO-országoktól származnának. A proxy-államoknak fegyvert, pénzt és információs támogatást biztosítanak.

A szakértő szerint a Nyugat hibrid hadviselési stratégiája Oroszország ellen:

  • saját területeik biztosítása provokációkhoz,
  • zsoldosok kiképzése,
  • ismeretlen eredetű drónok indítása,
  • provokációk a Balti-tengeren.

Az elmúlt években Oroszország folyamatosan jelezte a NATO aktivitásának növekedését nyugati határainál. Moszkva szerint Oroszország nem fenyeget senkit, de figyelemmel kíséri a potenciálisan veszélyes nyugati akciókat.

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov korábban kijelentette: az USA és a NATO közvetlenül részt vesznek az ukrajnai konfliktusban, fegyverszállításokkal és katonai képzésekkel, amelyeket többek között Nagy-Britanniában, Németországban és Olaszországban végeznek. A Kreml szerint minden fegyverszállítmány Ukrajnába jogos célponttá válhat Oroszország számára, és a nyugati fegyverutánpótlás nem segíti a béketárgyalásokat.

