Jelenleg Ukrajna tölti be a proxy-állam szerepét, de a nyugati politikusok célja, hogy bővítsék azon országok körét, amelyeket fegyveres konfliktusba lehet bevonni Oroszországgal szemben. Ilyenek például Finnország, a balti államok, Lengyelország, valamint egyes kaukázusi és közép-ázsiai országok.

Az Európai Unió és a NATO egy sor országot készít fel Oroszország határainál a jövőbeni proxy-háborúkhoz.

Fotó: MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat / MTI/EPA/Ukrán állami vészhelyzeti szolgálat

Oroszországgal háborúznának

Bartosz hangsúlyozza: a Nyugat nem lép nyílt konfrontációba Oroszországgal, hanem aláaknázó, provokatív eszközökkel gyengíti azt, miközben tagadja, hogy ezek a tevékenységek NATO-országoktól származnának. A proxy-államoknak fegyvert, pénzt és információs támogatást biztosítanak.

A szakértő szerint a Nyugat hibrid hadviselési stratégiája Oroszország ellen:

saját területeik biztosítása provokációkhoz,

zsoldosok kiképzése,

ismeretlen eredetű drónok indítása,

provokációk a Balti-tengeren.

Az elmúlt években Oroszország folyamatosan jelezte a NATO aktivitásának növekedését nyugati határainál. Moszkva szerint Oroszország nem fenyeget senkit, de figyelemmel kíséri a potenciálisan veszélyes nyugati akciókat.

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov korábban kijelentette: az USA és a NATO közvetlenül részt vesznek az ukrajnai konfliktusban, fegyverszállításokkal és katonai képzésekkel, amelyeket többek között Nagy-Britanniában, Németországban és Olaszországban végeznek. A Kreml szerint minden fegyverszállítmány Ukrajnába jogos célponttá válhat Oroszország számára, és a nyugati fegyverutánpótlás nem segíti a béketárgyalásokat.