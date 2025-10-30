Oroszország háborús bejelentést tett! Jön a tűzszünet?

Oroszország védelmi minisztériuma készen áll ideiglenesen felfüggeszteni a harcokat három kiemelt térségben, ahol az ukrajnai háború zajlik.

Oroszország ideiglenes tűzszünetet hirdet három városban – a Védelmi Minisztérium közleménye

A minisztérium Telegram-csatornáján közzétett közlemény szerint Krasznoarmejszk, Dimitrov és Kupjanszk városaiban öt–hat órára szüneteltetnék a harci tevékenységet.

A Védelmi Minisztérium közleménye kiemeli, hogy az intézkedést az orosz elnök, Vlagyimir Putyin rendelte el. A cél, hogy a külföldi sajtó képviselői akadálytalanul eljuthassanak a körbezárt ukrán erőkhöz, és beszámolhassanak a helyzetről. A minisztérium hangsúlyozta: a fegyverszünet átmeneti, és kizárólag a civil és média-hozzáférést szolgálja.

Az Oroszország Védelmi minisztérium lépése összhangban áll a nemzetközi szabályokkal, és lehetőséget ad a független médiumoknak a beszámolásra, miközben az ukrán csapatok mozgása továbbra is szoros felügyelet alatt marad.