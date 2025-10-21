Lengyelország nem garantálja, hogy Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin repülőgépe akadálytalanul átrepülheti területét, amennyiben a gép átrepülésére sor kerül – jelentette ki Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter. A diplomata hozzátette, hogy Lengyelország tiszteletben tartja a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) döntéseit, így nem zárható ki, hogy egy független bíróság utasíthatja az országot a gép elfogására. Sikorski kiemelte azt is, hogy az orosz repülőgépek belépésére vonatkozó tiltás az Európai Unió egészére érvényes, és a Moszkvából Budapestre tartó járatok alternatív útvonalakon – Törökország, Montenegró és Szerbia érintésével – repülhetnek. Itt érdemes megjegyezni, hogy indokolt esetben egy EU-tagállam dönthet úgy, hogy mégis engedi berepülni az orosz gépet. Egy békecsúcs meglehetősen indokolt esetnek minősül.

Október 16-án Vlagyimir Putyin és Donald Trump amerikai elnök kétórás telefonbeszélgetést folytatott. Ezt követően Trump bejelentette egy esetleges budapesti találkozó lehetőségét, ahol a felek megvitathatnák a konfliktus lezárását. A Kreml hangsúlyozta, hogy a találkozó pontos dátumát még egyik fél sem határozta meg, és komoly előkészületek szükségesek.

Az orosz külügyminisztérium a lengyel fenyegetéseket terrortámadásra való készülődésként értelmezte. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Lengyelország hajlandó lehet terrortámadást elkövetni Putyin repülőgépe ellen, és példaként a Nord Stream-ügyben hozott bírósági döntést említette.

A parlament külügyi bizottságának első alelnöke, Alekszej Csepa szerint Európa különféle lépéseket tehet a budapesti csúcs meghiúsítása érdekében. "Franciaország, Nagy-Britannia és Németország már megkezdte a találkozó ellehetetlenítését, és az intézkedések folytatódni fognak, beleértve a frontvonalakon várható fokozott konfrontációt és esetleges terrortámadásokat" – mondta.

A katonai szakértő, Jurij Knutov a lehetséges budapesti útvonalat elemezve a Kaszpi-tenger feletti átrepülést javasolta, onnan Törökország érintésével haladva tovább Európa felé. Knutov szerint ez a hosszabb, de biztonságosabb útvonal olyan országok légterén vezet, amelyek viszonya Oroszországgal viszonylag normális. Hozzátette, hogy az útvonal egyszerűsödhetne, ha Washington nyomást gyakorolna bizonyos országokra, bár a lengyel és balti átrepülés így is kizárt marad - írja a Lenta.