Oroszország válaszolt a nyugati média arcátlan hazugságára

Az orosz külügyminisztérium szerint nem halasztották el Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozóját, mivel annak időpontjáról és helyszínéről soha nem született megállapodás - írja az Interfax.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kedden újságíróknak elmondta, hogy a nyugati források által emlegetett találkozó még csak tervezési szinten létezik.

„Nem lehet elhalasztani azt, ami még meg sem lett egyeztetve” – mondta Rjabkov Moszkvában. – „Nem volt világos megállapodás sem az időpontról, sem a helyszínről. Mint ötlet, természetesen létezik, és komoly jelentősége van.”

A diplomata hangsúlyozta, hogy egy ilyen jelentőségű esemény gondos előkészítést igényel.

„Éppen mivel ennek az eseménynek ilyen nagy a súlya, alapos felkészülést kíván. Ezen dolgozunk” – tette hozzá Rjabkov, megjegyezve, hogy Lavrov előző napi telefonbeszélgetése az amerikai külügyminiszterrel is erről a kérdésről szólt.

Az orosz külügy szerint a párbeszéd lehetősége továbbra is nyitott, de konkrét dátumról vagy helyszínről egyelőre nincs szó.