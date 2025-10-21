Oroszország válaszolt a nyugati média arcátlan hazugságára

Hírlevél

Az orosz külügyminisztérium cáfolta a nyugati sajtóban megjelent híreket, miszerint elhalasztották volna Szergej Lavrov és Marco Rubio tervezett találkozóját. Mint közölték: ilyen időpontot soha nem is egyeztettek.
Az orosz külügyminisztérium szerint nem halasztották el Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozóját, mivel annak időpontjáról és helyszínéről soha nem született megállapodás - írja az Interfax.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kedden újságíróknak elmondta, hogy a nyugati források által emlegetett találkozó még csak tervezési szinten létezik.

„Nem lehet elhalasztani azt, ami még meg sem lett egyeztetve” – mondta Rjabkov Moszkvában. – „Nem volt világos megállapodás sem az időpontról, sem a helyszínről. Mint ötlet, természetesen létezik, és komoly jelentősége van.”

A diplomata hangsúlyozta, hogy egy ilyen jelentőségű esemény gondos előkészítést igényel.

„Éppen mivel ennek az eseménynek ilyen nagy a súlya, alapos felkészülést kíván. Ezen dolgozunk” – tette hozzá Rjabkov, megjegyezve, hogy Lavrov előző napi telefonbeszélgetése az amerikai külügyminiszterrel is erről a kérdésről szólt.

Az orosz külügy szerint a párbeszéd lehetősége továbbra is nyitott, de konkrét dátumról vagy helyszínről egyelőre nincs szó.

 

