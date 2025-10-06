„Európában sok politikus hajlamos ma mindenért Oroszországot hibáztatni. Mindig alaptalanul és indokolatlanul teszik ezt. Így viszonyulunk ezekhez a vádakhoz” – fogalmazott Peszkov.

Megszólalt Oroszország

Ezt mondja Oroszország

A Kreml szóvivője azt tanácsolta az általa bírált európai politikusoknak, hogy "szélesítsék látókörüket", ahelyett, hogy minden azonosítatlan drónindítást Oroszországgal hoznának összefüggésbe.

A történet ezekkel a drónokkal legalábbis furcsa. De nincs semmi ok Oroszországot vádolni ezzel kapcsolatban

– mondta.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max nevű, új orosz hivatalos messengeren elindított csatornáján az Európában észlelt azonosítatlan drónokkal kapcsolatban több lehetséges magyarázatot sorolt fel. Az első helyen „banderisták provokációit” említette, amelyek célja szerinte az lehet, hogy

fellendítsék az Ukrajnának történő fegyverszállításokat és kiprovokálják a háború folytatását.

Ezt a lehetőséget a politikus „teljesen valószínűnek” nevezte, megjegyezve ugyanakkor, hogy egy közönséges drónt általában nyomon lehet követni. Rámutatott, hogy rengeteg ukrán szolgálatelkerülő él Európában, akik számára biztonságosabb drónokat reptetni, mint a fronton lenni.

„Elméletileg lehetséges, de mégis kétséges” verziónak mondta egy oroszbarát földalatti mozgalom tevékenységét az EU destabilizálásának céljából.

Az országunkkal rokonszenvező emberek nem fogják vaktában pazarolni erőforrásaikat azzal, hogy előlépnek az illegalitásból. »Ügynökeink és vakondjaink« a mi parancsunkra várnak

– fogalmazott.

A volt elnök és kormányfő „munkaváltozatként” hozta fel, hogy az európai szakszolgálatok így ellenőrzik légvédelmi rendszereik ellenállóképességét. Nem zárta ki azt sem, hogy a drónokkal helyi huligánok vagy semmittevők szórakozgatnak.

Emlékeztetett: azt a lehetőséget, miszerint közvetlen Oroszországból indított dróntámadásokról lenne szó, Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kizárta. Putyin azt hangoztatta, hogy

Moszkvának nincs köze ezekhez az incidensekhez, és hangot adott azon feltételezésének, miszerint európai politikusok ezekkel a megrendezett incidensekkel akarják elterelni a lakosság figyelmét országuk fontosabb belső problémáiról.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) hétfőn sajtóközleményben azzal vádolta meg Londont, hogy „újabb aljas provokációra készül”, amelynek keretében az ukrán fegyveres erőkhöz átállt oroszok egy csoportja megtámadna egy ukrán hadihajót vagy egy külföldi civil hajót valamelyik európai kikötőben. Az elfogandó „terroristákat” azzal készülnek megvádolni, hogy Moszkva megbízásából cselekedtek.