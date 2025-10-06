„Európában sok politikus hajlamos ma mindenért Oroszországot hibáztatni. Mindig alaptalanul és indokolatlanul teszik ezt. Így viszonyulunk ezekhez a vádakhoz” – fogalmazott Peszkov.
Ezt mondja Oroszország
A Kreml szóvivője azt tanácsolta az általa bírált európai politikusoknak, hogy "szélesítsék látókörüket", ahelyett, hogy minden azonosítatlan drónindítást Oroszországgal hoznának összefüggésbe.
A történet ezekkel a drónokkal legalábbis furcsa. De nincs semmi ok Oroszországot vádolni ezzel kapcsolatban
– mondta.
Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max nevű, új orosz hivatalos messengeren elindított csatornáján az Európában észlelt azonosítatlan drónokkal kapcsolatban több lehetséges magyarázatot sorolt fel. Az első helyen „banderisták provokációit” említette, amelyek célja szerinte az lehet, hogy
fellendítsék az Ukrajnának történő fegyverszállításokat és kiprovokálják a háború folytatását.
Ezt a lehetőséget a politikus „teljesen valószínűnek” nevezte, megjegyezve ugyanakkor, hogy egy közönséges drónt általában nyomon lehet követni. Rámutatott, hogy rengeteg ukrán szolgálatelkerülő él Európában, akik számára biztonságosabb drónokat reptetni, mint a fronton lenni.
„Elméletileg lehetséges, de mégis kétséges” verziónak mondta egy oroszbarát földalatti mozgalom tevékenységét az EU destabilizálásának céljából.
Az országunkkal rokonszenvező emberek nem fogják vaktában pazarolni erőforrásaikat azzal, hogy előlépnek az illegalitásból. »Ügynökeink és vakondjaink« a mi parancsunkra várnak
– fogalmazott.
A volt elnök és kormányfő „munkaváltozatként” hozta fel, hogy az európai szakszolgálatok így ellenőrzik légvédelmi rendszereik ellenállóképességét. Nem zárta ki azt sem, hogy a drónokkal helyi huligánok vagy semmittevők szórakozgatnak.
Emlékeztetett: azt a lehetőséget, miszerint közvetlen Oroszországból indított dróntámadásokról lenne szó, Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kizárta. Putyin azt hangoztatta, hogy
Moszkvának nincs köze ezekhez az incidensekhez, és hangot adott azon feltételezésének, miszerint európai politikusok ezekkel a megrendezett incidensekkel akarják elterelni a lakosság figyelmét országuk fontosabb belső problémáiról.
Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) hétfőn sajtóközleményben azzal vádolta meg Londont, hogy „újabb aljas provokációra készül”, amelynek keretében az ukrán fegyveres erőkhöz átállt oroszok egy csoportja megtámadna egy ukrán hadihajót vagy egy külföldi civil hajót valamelyik európai kikötőben. Az elfogandó „terroristákat” azzal készülnek megvádolni, hogy Moszkva megbízásából cselekedtek.
A kiképzés céljára már Nagy-Britanniában érkezett diverzánsokat kínai gyártmányú, víz alatti felszereléssel készülnek ellátni, azt bizonyítandó, hogy Kína támogatja Oroszországot Ukrajna elleni agressziójában.
A Kreml szóvivője a sajtónak nyilatkozva kitért azokra a sajtóközlésekre, amelyek szerint Kína segítséget nyújt Oroszországnak a műholdas célravezetésben. Hangsúlyozta, hogy Moszkva saját űrkutatási potenciállal rendelkezik, amely lehetővé teszi a „különleges hadművelet” előtt álló összes feladat elvégzését.
Peszkov a Kreml nevében üdvözölte Donald Trump amerikai elnöknek azt a kijelentését, miszerint „jó ötletnek tűnik” orosz hivatali partnerének azon javaslata, amely a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai Új START-szerződés meghosszabbítására vonatkozik. Putyin azt indítványozta, hogy a felek egy évig, annak a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartsák magukat a megállapodáshoz.