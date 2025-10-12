Moszkva megkezdte a NATO elleni támadás előkészítését

Az ISW elemzői úgy vélik, Oroszország a háború utáni újjáépítést katonai erősítésre fogja használni, és gyorsan visszaállítja haderejét az ukrajnai konfliktus után – írja a Lenta.

Az ISW szerint Oroszország már a NATO elleni háborúra készülhet – a „nulladik fázis” megkezdődött

Fotó: MIKHAIL SINITSYN / POOL

Oroszország már belépett az úgynevezett nulladik fázis szakaszába – ez a lehetséges NATO-ellenes háború információs és pszichológiai előkészítése

– olvasható az amerikai kutatóintézet anyagában.

A szakértők szerint a Kreml új hadviselési módszereket is fejleszt, amelyek célja, hogy tömeges páncélos erők nélkül, rugalmas, hibrid taktikákkal csapást mérjen az ellenség hátországára, még akkor is, ha nincs teljes légifölénye.

NATO-válasz: „Készülnünk kell azonnal”

Az elemzés szerint a NATO-nak az ukrajnai háború lezárulta után azonnal készülnie kell egy esetleges orosz agresszióra. A szakértők szerint Moszkva képes lehet néhány éven belül újra felállítani ütőképes hadseregét, és kelet-európai határokra koncentrálni erejét.

A jelentés emlékeztet: korábban Alekxusz Grinkevics, a NATO európai erőinek főparancsnoka is figyelmeztetett egy Oroszország–Kína-szövetségre, amely akár két éven belül összehangolt katonai akciót indíthat a Nyugat ellen.

„Peking valószínűleg Moszkvával egyeztetne, mielőtt megindítaná a saját műveletét Tajvan térségében” – mondta a tábornok.