Kitört a pánik Oroszországban egy váratlan dolog miatt

Benzinkutak a csőd szélén

A Független Üzemanyag Szövetség (RTS) Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettesnek címzett levelében arra figyelmeztetett: a jelenlegi körülmények között számos kút már veszteségesen működik, mások pedig kénytelenek voltak bezárni. Az ok: a nagykereskedelmi árak sok térségben elérték, sőt meghaladták a kiskereskedelmi szintet – írta a Lenta.

Az RTS szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a nagy olajcégek elsősorban saját hálózatukat látják el, míg a független kutak – amelyek az ország töltőállomásainak mintegy 60 százalékát adják – másodlagos ellátást kapnak.

Kitört a pánik Oroszországban, alig van üzemanyag

Régiós zavarok: sorban állás és korlátozás

A hiány több régióban már közvetlenül érezhető. Habarovszkban a sofőrök listák alapján regisztráltak, hogy hozzáférjenek az üzemanyaghoz, a Krímben először 30, majd 20 literben maximálták az egyszerre tankolható mennyiséget.

„Egy hónapja tartanak a kimaradások. A kutak kénytelenek napi 10–20 literes limitet bevezetni vásárlónként” – mondta Pavel Bazsenov, a Független Üzemanyag Unió elnöke.

A kormány nyugalmat sugall

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a Valdaj Klub margóján viszont arról beszélt: a kormány „kézi vezérléssel” kezeli a problémát, és a helyzet országos szinten kiegyensúlyozott.

A helyzet teljesen ellenőrzés alatt van. Igaz, néhány régióban akadtak nehézségek, de ezeket a kormány és a helyi hatóságok megoldják – jelentette ki.

A kabinet több intézkedést is bevezetett: teljes tilalom lépett életbe a benzinexportban, a dízel kivitelét pedig csak a gyártók számára engedélyezik. Emellett napirenden van a kínai, dél-koreai és szingapúri import vámmentessé tétele, valamint adalékanyagok engedélyezése a termelés bővítésére.

„Két-három hét és helyreáll”

Igor Ananszkih, az Állami Duma energetikai bizottságának első alelnöke szerint a helyzet átmeneti, és hamarosan stabilizálódhat:

A hiány oka összetett – karbantartások, a mezőgazdasági szezon, valamint az ukrán támadások miatt csökkent finomítói kapacitás. Ezek együttesen okozták a problémát. A következő két-három hétben normalizálódhat az ellátás – mondta a Gazeta.ru-nak.

Feszültség a piacon

Miközben a kormány nyugalomra int, a piaci szereplők jóval pesszimistábbak. A független kutak szerint a jelenlegi szabályozás és a korlátozott ellátás mellett hosszabb távon ellehetetlenülhet működésük. Ha a tendencia folytatódik, az ország benzinkúthálózatának jelentős része zárhat be – ez pedig az autósok mindennapjait is közvetlenül érintheti.