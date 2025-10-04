Hatalmas pácban vagyunk: Putyin már Európával háborúzik és nagy az eszkaláció veszélye

Kyslytsia szerint Oroszország célzott drón-incidensekkel próbálta feltérképezni a kontinens „vörös vonalait”, és az akciók a Nyugat megalázását szolgálják. Hozzátette, hogy a Kreml kockázatos lépései akár a Fehér Ház haragját is kiválthatják. Az orosz elnök következő lépése attól függ, mutat-e Európa és az amerikai kormány közös elszántságot. Kyslytsia szerint ha nincs határozott válasz, Putyin további lépésekkel próbálja megbénítani Európát – mondta a The Guardiannek.

Az uránok szerint Oroszország veszélyt jelent Európára.

Oroszország eszkalálni fogja a háborút

Az elmúlt hetekben – feltételezett – orosz drónok lépték át Lengyelország határát, és harci repülők sértették meg Észtország légterét. Incidensek történtek a müncheni és koppenhágai repülőtereknél is. Kyslytsia azt állította, hogy Oroszország „ügynököket és besúgókat” üzemeltet az EU területén, akik aktiválhatók a Kreml számára.

A miniszter-helyettes hangsúlyozta, hogy Európa vezetői kezdenek felébredni a fenyegetésre, de sok szakember még nem ismeri fel annak súlyosságát.

A 21. században nem kell tank, hogy megbénítsd a fejlett országokat. Okos drónhasználattal jobban elérheted a céljaidat, mint nukleáris bombával

– fogalmazott.

Kyslytsia szerint Ukrajna kapcsolata az amerikai kormánnyal javult, és az ukrán hadműveletek, különösen a drónokkal végrehajtott olajcsapás, egyre sikeresebb. Bár az orosz csapatok továbbra is előrenyomulnak, a háború Kijev javára fordulhat, részben Washington „komolyabb” hozzáállásának, részben Európa megnövekedett figyelmének köszönhetően.