A beszámoló szerint az orosz hadsereg modernizálta az Iszkander–M operatív-taktikai rakétarendszert, amely akár 500 kilométeres hatótávolságú rakétákat indít, valamint a Kinzhalt, amelynek hatótávolsága mintegy 480 kilométer.

A források szerint a rakéták először a megszokott pályán haladnak, majd hirtelen irányt váltanak és meredeken süllyednek, így kerülik ki a Patriot elfogórakétáit.

Az ukrán légvédelem teljesítménye jelentősen visszaesett: augusztusban még a bevetett orosz ballisztikus rakéták 37 százalékát sikerült megsemmisíteni, szeptemberben viszont már csak 6 százalékát.

A Financial Times szerint az orosz hadsereg a nyáron legalább négy dróngyárat célzott meg Kijevben és környékén. Az egyik célpont egy Bayraktar drónokat gyártó üzem volt, amely augusztus 28-án került támadás alá. Ugyanekkor a rakéták megkerülték az ukrán légvédelmet, és károkat okoztak az EU-delegáció, valamint a British Council irodáinak épületeiben is.