Oroszország reakciója az Ukrajna által végrehajtott támadásokra három szakaszból állhat, és akár nukleáris fegyvereket is magában foglalhat – jelentette ki Mihail Hodarenok nyugalmazott ezredes.

Háromlépcsős válasz a támadásokra – Oroszország stratégiai terve

Fotó: AFP

Oroszország három szakaszos stratégiai művelete

Szerinte a válasz stratégiai művelet formáját öltheti, amelyben mind a hagyományos, mind a stratégiai nukleáris erők részt vennének.

A három szakasz:

Az első szakasz a Nyugat által Ukrajnának szállított fegyvereket gyártó NATO-országokban található létesítmények elleni cirkálórakéta-támadást foglalja magában.

A második szakaszban egyedi vagy csoportos nukleáris rakétakilövések következhetnek. Hodarenok szerint elképzelhetőek akár óceáni vagy lakatlan területekre irányuló egyedi vagy csoportos csapások, valamint alacsony vagy nagy teljesítményű magassági nukleáris robbanások a célország fölött.

A harmadik szakasz két részből állhat: taktikai nukleáris csapás Kijev kormányzati negyedére, valamint a Dnyeper folyó gátjai és víztározói elleni nukleáris beavatkozás.

Hodarenok hangsúlyozta, hogy ez csak egy lehetséges válasz a Nyugat Ukrajna elleni fegyveres eszkalációjára, és a cselekmények védekező jellegűek lennének.

Putyin: a párbeszéd mindig jobb a háborúnál

Oroszország államfője, Vladimir Putyin korábban figyelmeztetett: amennyiben amerikai Tomahawk cirkálórakétákkal támadnák Oroszországot, a válasz „nagyon erős, ha nem mondjuk, hogy döbbenetes” lenne. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a párbeszéd mindig jobb bármilyen konfrontációnál, főleg a háborúnál.

Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint Putyin ígérete nemcsak a Tomahawk-szállításokra, hanem minden Oroszország területére irányuló támadási kísérletre vonatkozik, és nyilatkozata kifejező és kimerítő.

Az Egyesült Államok részéről Donald Trump elnök október 23-án kijelentette, hogy csak az USA tudja megfelelően használni a cirkálórakétákat, és nem tervezik ezek átadását Ukrajnának. Ezzel Trump elutasította a fegyver átadását.

Ezt követően Ukrajna a nyugat-európai országokkal kezdett tárgyalásokat a fegyverek megszerzése érdekében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta: „Hosszú távú, nagy hatótávolságú fegyverek nemcsak az USA-nál vannak, hanem néhány európai ország is rendelkezik velük, köztük a Tomahawk-kal. Már tárgyalunk olyan országokkal, amelyek segíthetnek.”