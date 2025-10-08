Az orosz Állami Duma elfogadta azt a törvényt, amely felmondja az Egyesült Államokkal kötött, fegyverminőségű plutónium megsemmisítéséről szóló megállapodást – jelentette a RIA Novosztyi. A dokumentum azokat az eljárásokat szabályozta, amelyek a védelmi célokra már nem szükséges plutónium kezelésére és ártalmatlanítására vonatkoztak, valamint az ehhez kapcsolódó együttműködést rögzítette a két ország között.

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról Fotó: KREMLIN PRESS SERVICE / ANADOLU

Az egyezményt 2000. augusztus 29-én Moszkvában, majd szeptember 1-jén Washingtonban írták alá. A megállapodás felmondásának tervezetét korábban az orosz kormány is jóváhagyta.

Vlagyimir Gruzdev, az Orosz Ügyvédi Kamara elnöke szerint a lépés „pusztán formalitás”, mivel az egyezmény végrehajtását Oroszország már 2016-ban felfüggesztette. Mint mondta, Moszkva döntése elsősorban az Egyesült Államok által bevezetett szankciókra adott válasz, illetve arra, hogy Washington egyoldalúan akarta megváltoztatni a plutónium-megsemmisítés módját, anélkül hogy ehhez orosz hozzájárulást kért volna.

A döntés bejelentése után orosz képviselők azt is jelezték, hogy Moszkva egy újabb, az Európa Tanács keretében kötött egyezmény felmondását is fontolgatja.