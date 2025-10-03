Sokan tapasztalják, hogy a nátha idején makacs orrdugulás nehezíti meg a mindennapokat. De miért van az, hogy mindig csak az egyik oldal tűnik bedugultnak? A válasz a szervezet természetes ritmusában rejlik.

Orrdugulás: Miért dugul el az orr mindig csak az egyik oldalon? (illusztráció)

Az orrdugulás és a nyálkahártya duzzanat titka

A jelenség hátterében a naszciklus áll, amely egy természetes testi mechanizmus. Az orrnyálkahártya szövetei váltakozva duzzadnak meg és húzódnak vissza, így miközben az egyik oldal pihen, a másik dolgozik. Ez a folyamat 30 perctől akár 14 óráig is eltarthat, és egészséges állapotban szinte észrevétlen marad.

Miért dugul el az orr mindig csak az egyik oldalon?

Náthánál azonban a nyálkahártya duzzanat miatt úgy érezzük, mintha az orr mindig bedugulva lenne. Ilyenkor a „pihenő” oldalon kevesebb levegő jut át, így a szervezet energiát takarít meg, míg a „dolgozó” oldalon intenzívebb a légáramlás. Ez a mechanizmus segíti az orr védelmi funkcióit, például a kórokozók kiszűrését.

Az orrdugulás okai között szerepelhet a nasalis hiperreaktivitás is. Ez azt jelenti, hogy a nyálkahártya túlzottan reagál bizonyos ingerekre, például allergénekre, füst belégzésére vagy hideg levegőre. A természetes ciklust így gyulladások és idegi zavarok is befolyásolhatják, amelyek fokozzák a kellemetlen tüneteket.

A szakértők szerint átmeneti panaszoknál segíthetnek az izotóniás vagy hipertóniás sóoldatok, amelyek kíméletesen csökkentik a nyálkahártya duzzanatot. Ha azonban az orr tartósan bedugulva marad, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, hogy kiderüljön, pontosan miért dugul el az orr.

