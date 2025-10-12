Fertőző orrspray? Azonnal dobja ki, ha az Ön polcán is van ilyen!

Dannenberg gyógyszerésze, Alexander Schmitz szerint, ha a megfázás elmúlt, az orrspray flakonját nem szabad egyszerűen visszatenni a fiókba, még ha félig tele is van. Az adagolócsúcs ugyanis érintkezhetett az orrnyálkahártyával, ahol kórokozók maradhattak - írja a Focus.

Orrspray — a gyógyszerész szerint megfázás után jobb kidobni, nem eltenni. Fotó:Illusztráció/Unsplash

„Akármilyen óvatos is az ember, a flakon könnyen szennyeződhet” – figyelmeztet Schmitz. Éppen ezért a szakember azt javasolja, hogy a használt orrsprayt inkább dobjuk ki, mintsem újrahasználjuk.

Hogyan dobd ki helyesen az orrsprayt?

Az orrspray, akárcsak más gyógyszermaradvány, nem kerülhet a vécébe vagy a lefolyóba. A Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal ajánlása szerint a folyékony gyógyszereket és azok csomagolását a háztartási hulladékkal együtt kell kidobni.

Egyes régiókban ettől eltérő szabályok érvényesek.

Ne oszd meg másokkal — még a családban sem

A gyógyszerész arra is figyelmeztet, hogy minden családtagnak saját orrsprayt kell használnia. Közös használat esetén ugyanis könnyen visszafertőzhetik egymást a családtagok, így a megfázás újra és újra felütheti a fejét.

