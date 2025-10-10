Mit keres radioaktív anyag az orrszarvúak szarvában? – Mutatjuk!

Hírlevél

Rendkívüli

Dél-Afrika új módszerrel küzd az orvvadászat ellen, ami sokakat meglephet. A program célja, hogy az orrszarvúak szarvát biztonságos módon jelölje, így az állatok és a szarvak védelme is fokozódik. Az ország természetvédelmi szakemberei szerint ez lehet a kulcs a faj megóvásához a fekete piacon.
orrszarvúradioaktív izotópDél-Afrikaállatvédelemszarv

Dél-Afrika rendelkezik a világ legnagyobb orrszarvú-állományával, körülbelül 16 000 egyeddel, ám az orvvadászat súlyos fenyegetést jelent a faj számára. Az ország most egy innovatív, új módszert vezetett be a vadászok és csempészek visszaszorítására: az orrszarvúak szarvába radioaktív izotópokat fecskendeznek, amelyek könnyen észlelhetők a vám- és biztonsági ellenőrzéseknél – írja az Independent

Rafinált csellel próbálják megvédeni az orrszarvúakat a vadászoktól
Rafinált csellel próbálják megvédeni az orrszarvúakat a vadászoktól

A projektet a Witwatersrand Egyetem a nukleáris energiahatósággal és több természetvédelmi szervezettel közösen indította el.  

A héten öt orrszarvú kapta meg az ártalmatlan izotópokat.  

A Witwatersrand Egyetem Sugárzás- és Egészségfizikai Osztályának kutatói kiemelték, hogy az állatokra nézve az izotóp teljesen ártalmatlan. „Tudományos bizonyítékunk van rá, hogy a módszer teljesen biztonságos az állatok számára, ugyanakkor hatékonyan teszi a szarvakat detektálhatóvá a nemzetközi vám- és nukleáris biztonsági rendszerekben” – mondta James Larkin, a Rhisotope Projekt vezető tudományos munkatársa. 

A Természetvédelmi Világszövetség adatai szerint a globális orrszarvú-állomány a 20. század elején körülbelül 500 000 volt, mára azonban a fekete piaci kereslet miatt mindössze 27 000 példány él a világon. 

 

