Mit keres radioaktív anyag az orrszarvúak szarvában? – Mutatjuk!

Dél-Afrika rendelkezik a világ legnagyobb orrszarvú-állományával, körülbelül 16 000 egyeddel, ám az orvvadászat súlyos fenyegetést jelent a faj számára. Az ország most egy innovatív, új módszert vezetett be a vadászok és csempészek visszaszorítására: az orrszarvúak szarvába radioaktív izotópokat fecskendeznek, amelyek könnyen észlelhetők a vám- és biztonsági ellenőrzéseknél – írja az Independent.

Rafinált csellel próbálják megvédeni az orrszarvúakat a vadászoktól

A projektet a Witwatersrand Egyetem a nukleáris energiahatósággal és több természetvédelmi szervezettel közösen indította el.

A héten öt orrszarvú kapta meg az ártalmatlan izotópokat.

A Witwatersrand Egyetem Sugárzás- és Egészségfizikai Osztályának kutatói kiemelték, hogy az állatokra nézve az izotóp teljesen ártalmatlan. „Tudományos bizonyítékunk van rá, hogy a módszer teljesen biztonságos az állatok számára, ugyanakkor hatékonyan teszi a szarvakat detektálhatóvá a nemzetközi vám- és nukleáris biztonsági rendszerekben” – mondta James Larkin, a Rhisotope Projekt vezető tudományos munkatársa.

A Természetvédelmi Világszövetség adatai szerint a globális orrszarvú-állomány a 20. század elején körülbelül 500 000 volt, mára azonban a fekete piaci kereslet miatt mindössze 27 000 példány él a világon.