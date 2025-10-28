Ezt látni kell! Hatalmasat repült az őrült motoros az ütközés után – videó

Drámai felvétel rögzítette azt a pillanatot, amikor egy szökésben lévő őrült motoros balesetet szenvedett és a levegőbe repült egy Los Angeles-i autópályán.

Egy lövöldözés után menekült a rendőrök elől az őrült motoros, akit az egyik autópályán kaptak el

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A férfit egy korábbi lövöldözés miatt üldözték a rendőrök. Amerikai sajtóhírek szerint hatalmas sebességgel, 172 mérföld/órával (277 km/h) száguldott a Los Angeles-i 210-es autópályán az az őrült motoros hétfő délután, akit egy korábbi lövöldözés miatt üldöztek a zsaruk.

Ebben a tűzpárbajban, tragikus módon életét vesztette egy rendőr – írja a The Sun.

Az őrült motorost ellen még nem emeltek vádat

Videón látszik, ahogy a motoros kezét elengedi a kormányról, és a hátizsákját babrálja, majd beleütközik egy autóba, amelyet egy szolgálaton kívüli drognyomozó vezetett. Az ütközés hatására a férfi a levegőbe repült, motorja és hátizsákja darabokra szakadt az úton. A Los Angeles-i rendőrök gyorsan körbevették a gyanúsítottat, és letartóztatták. Az őrült motoros ellen még nem emeltek vádat, az eset részleteit vizsgálják.

Amúgy a halálos áldozat, Andrew Nunez seriffhelyettes, hat éve szolgált a San Bernardino Megyei Seriff Hivatalnál. Egy kétéves kislány édesapja volt, felesége pedig második gyermekükkel várandós. A seriffhivatal így emlékezett rá: „Bátorsága és áldozatvállalása egy életet tükröz, amely mások védelmének szentelte magát” – írták a közösségi oldalukon.