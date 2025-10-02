12 ezer éves üzenet a múltból: mit árulnak el az ősi sziklavésetek?

Régészek szenzációs felfedezést tettek: ősi sziklavésetek kerültek elő Szaúd-Arábiában, a Nefud sivatagtól délre. A több mint 130 alkotás között tevéket, gazellákat és egy kihalt őstulkot is ábrázoltak, amelyek közül némelyik meghaladja az 1,8 méteres nagyságot. A vésetek 12–13 ezer évesek lehetnek, és éles kődarabokkal készültek.

Ősi sziklavésetek tevékről és gazellákról a sivatagban Fotó:Illusztráció/Unsplash

Ősi sziklavésetek: művészet vagy túlélési térkép?

🇸🇦 12,000-YEAR-OLD GIANT ANIMAL CARVINGS SHOCK SCIENTISTS IN SAUDI DESERT



Archaeologists uncovered towering rock engravings of camels, gazelles, and even extinct cattle in Saudi Arabia, some over 1.8 meters tall, dated to 12,000 years ago.



Crafted with wedge-shaped stone tools… https://t.co/E7s69OwVRh pic.twitter.com/pGFLbHXFbN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 2, 2025

A kutatók szerint a sziklavésetek nem csupán műalkotások, hanem túlélési eszközök is voltak: a szezonális tavak és vízforrások helyét jelezték, amelyek létfontosságúak voltak a nomád közösségek számára. Egy sziklavéső megtalálása lehetővé tette a régészeknek a kor meghatározását, ami a 12 ezer évet is elérheti.

Különösen figyelemre méltó az őstulok ábrázolása, hiszen a faj nem a sivatagban élt. Ez felveti a kérdést, vajon a művész hol találkozhatott ezzel az állattal.

A sivatag múltja zöldebb volt

A legutóbbi jégkorszak után, mintegy 15 ezer éve, csapadékosabb időszak következett, melynek köszönhetően tavak és lápok alakultak ki Arábiában. Az ősi sziklavésetek pontosan ebből az időszakból származhatnak, amikor a vadászó-gyűjtögető közösségek megtelepedtek a zöldebb sivatagi környezetben.

A közel múltban nógrádi kukások találtak hatalmas kincset.