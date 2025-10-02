Hírlevél

Nefud sivatag

12 ezer éves üzenet a múltból: mit árulnak el az ősi sziklavésetek?

Régészek különleges állatábrázolásokat találtak a Nefud sivatagtól délre. A leletek között az egyik legmegdöbbentőbb, hogy ősi sziklavésetek jelölték a vízforrásokat.
Régészek szenzációs felfedezést tettek: ősi sziklavésetek kerültek elő Szaúd-Arábiában, a Nefud sivatagtól délre. A több mint 130 alkotás között tevéket, gazellákat és egy kihalt őstulkot is ábrázoltak, amelyek közül némelyik meghaladja az 1,8 méteres nagyságot. A vésetek 12–13 ezer évesek lehetnek, és éles kődarabokkal készültek.

Ősi sziklavésetek tevékről és gazellákról a sivatagban
Ősi sziklavésetek tevékről és gazellákról a sivatagban Fotó:Illusztráció/Unsplash

Ősi sziklavésetek: művészet vagy túlélési térkép?

A kutatók szerint a sziklavésetek nem csupán műalkotások, hanem túlélési eszközök is voltak: a szezonális tavak és vízforrások helyét jelezték, amelyek létfontosságúak voltak a nomád közösségek számára. Egy sziklavéső megtalálása lehetővé tette a régészeknek a kor meghatározását, ami a 12 ezer évet is elérheti.

Különösen figyelemre méltó az őstulok ábrázolása, hiszen a faj nem a sivatagban élt. Ez felveti a kérdést, vajon a művész hol találkozhatott ezzel az állattal.

A sivatag múltja zöldebb volt

A legutóbbi jégkorszak után, mintegy 15 ezer éve, csapadékosabb időszak következett, melynek köszönhetően tavak és lápok alakultak ki Arábiában. Az ősi sziklavésetek pontosan ebből az időszakból származhatnak, amikor a vadászó-gyűjtögető közösségek megtelepedtek a zöldebb sivatagi környezetben.

