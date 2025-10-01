Hírlevél

Kitört a pánik Oroszországban egy váratlan dolog miatt

Drámai videó, így húzták ki a túlélő gyerekeket az összedőlt iskola romjai alól

Tragédia rázta meg Indonéziát, amikor összedőlt egy bentlakásos iskola épülete Kelet-Jáván. Sok diák az összedőlt iskola romjai alatt rekedt, a mentőcsapatok az idővel versenyezve dolgoznak a kimentésükön.
Összedőlt egy bentlakásos iskola épülete Indonéziában, Sidoarjo városában hétfőn. Sok diák az összedőlt iskola több tonnás romjai alatt rekedt, a mentőcsapatok versenyt futnak az idővel a kimentésükért. Az omlásban többen meghaltak – írja a BBC. 

A mentőcsapatok túlélőket keresnek egy összedőlt iskola romjai alatt Indonéziában, Sidoarjo városában.
A mentőcsapatok túlélőket keresnek egy összedőlt iskola romjai alatt Indonéziában, Sidoarjo városában Fotó: SURYANTO SURYANTO / ANADOLU

Sok diákot sikerült épségben kimenteni az összedőlt iskola romjai alól

Felkavaró felvételeket tettek közzé a mentőakcióról, ahogy a diákokat az alig pár centiméter széles járatokon keresztül mentik ki. 

Három diák, Yusuf, Haikal és Dani több órán át rekedt a romok alatt, de a sajtóhírek szerint a mentőcsapatok épségben kihúzták őket az épület alól. 

A keresés folyamatosan zajlik, 38 embert még mindig eltűntként tartanak számon.

 

