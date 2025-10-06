Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Indonézia

Sorra emelik ki a gyerekek holttesteit az összeomlott iskola romjai alól

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragédia rázta meg Indonéziát, amikor összedőlt egy bentlakásos iskola épülete Kelet-Jáván egy héttel ezelőtt. Az összeomlott iskola romjai alól eddig 65 holttestet emeltek ki, a mentőcsapatok életjeleket már nem találtak a romok alatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IndonéziaiskolaSidoarjoösszeomlikKelet-Jávaholttest

Már 65 holttestet találtak az Indonéziában egy hete összeomlott iskola romjai alatt, többeket még mindig keresnek – jelentették be hétfőn helyi hatóságok. 

Már 65 holttestet találtak az Indonéziában egy hete összeomlott iskola romjai alatt, többeket még mindig keresnek.
Már 65 holttestet találtak az Indonéziában egy hete összeomlott iskola romjai alatt, többeket még mindig keresnek.
Fotó: SURYANTO SURYANTO / ANADOLU

Mohammad Syafii, az indonéziai katasztrófavédelem vezetője újságíróknak azt mondta, a mentési munkák mindaddig folytatódnak, amíg meg nem bizonyosodnak arról, hogy senki nem maradt a romok alatt.  

A Kelet-Jáva tartományban fekvő Sidoarjo város iszlám bentlakásos iskolájának épülete a múlt héten hétfőn omlott össze, a katasztrófavédelem szerint azért, mert engedély nélkül akarták két újabb emelettel bővíteni, amelynek súlyát a falak nem bírták el.  

Az épületben éppen imádkoztak a 12-19 éves fiúk, mikor rájuk szakadtak a fölső szintek. A lányok az iskola egy másik szárnyában voltak, ahonnan ki tudtak menekülni. 

Már nem tapasztalnak életjeleket az összeomlott iskola romjai alól

A szülők pénteken engedélyt adtak arra, hogy a mentés során munkagépeket is bevessenek, miután a mentők nem tapasztaltak életjeleket a romok alól.  

Hivatalos adatok szerint Indonézia-szerte mintegy 42 ezer vallási iskola található, Dody Hanggodo közmunkaügyi miniszter szerint azonban alig 50 rendelkezik építési engedéllyel. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!