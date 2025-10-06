Sorra emelik ki a gyerekek holttesteit az összeomlott iskola romjai alól

Már 65 holttestet találtak az Indonéziában egy hete összeomlott iskola romjai alatt, többeket még mindig keresnek – jelentették be hétfőn helyi hatóságok.

Fotó: SURYANTO SURYANTO / ANADOLU

Mohammad Syafii, az indonéziai katasztrófavédelem vezetője újságíróknak azt mondta, a mentési munkák mindaddig folytatódnak, amíg meg nem bizonyosodnak arról, hogy senki nem maradt a romok alatt.

A Kelet-Jáva tartományban fekvő Sidoarjo város iszlám bentlakásos iskolájának épülete a múlt héten hétfőn omlott össze, a katasztrófavédelem szerint azért, mert engedély nélkül akarták két újabb emelettel bővíteni, amelynek súlyát a falak nem bírták el.

Az épületben éppen imádkoztak a 12-19 éves fiúk, mikor rájuk szakadtak a fölső szintek. A lányok az iskola egy másik szárnyában voltak, ahonnan ki tudtak menekülni.

Már nem tapasztalnak életjeleket az összeomlott iskola romjai alól

A szülők pénteken engedélyt adtak arra, hogy a mentés során munkagépeket is bevessenek, miután a mentők nem tapasztaltak életjeleket a romok alól.

Hivatalos adatok szerint Indonézia-szerte mintegy 42 ezer vallási iskola található, Dody Hanggodo közmunkaügyi miniszter szerint azonban alig 50 rendelkezik építési engedéllyel.