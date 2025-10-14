Miért vagyunk ősszel szomorúak? Ezekre az aggasztó jelekre érdemes figyelni

A hideg évszakok beköszöntével sokunkon eluralkodik az általános fáradtság, ingerlékenyebbek vagyunk, csökken a motivációnk és jellemzően visszahúzódóbbak vagyunk, mint nyáron. Sokan egyszerűen szezonális levertségként hivatkoznak a jelenségre, az őszi depresszió hátterében azonban valójában biológiai és pszichológiai tényezők sorozata áll.

Az őszi depresszió egyik tünete a levertség - Illusztráció - Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Az őszi depresszió tünetei

Mikor kell arra gyanakodnunk, hogy esetleg őszi depresszióban szenvedünk? A tünetek egyénenként eltérőek lehetnek, vannak azonban olyan gyakori panaszok, amelyek a legtöbb érintettnél jelentkeznek – írja a Hopkins Medicine.

Ilyenek például a hosszan tartó szomorúság, levertség érzése és a szorongás.

Szintén gyakran előfordul, hogy az érintettek koncentrációs nehézségekkel és alvászavarral küzdenek, de nem ritka a szénhidrát utáni sóvárgás, az ingerlékenység, nyugtalanság és az érdeklődés elvesztése az olyan tevékenységek iránt, amelyek korábban örömet okoztak.

Lehetséges okok

A szezonális affektív zavarként (SAD) is ismert állapot pontos okai nem ismerik a kutatók, de több olyan tényezőt is számon tartanak, amelyek az arra hajlamos embereknél kiválthatják. Ezeket a tényezőket három nagy csoportba sorolják:

biológiai okok: a D-vitamin-hiány és az agyi vegyi anyagok egyensúlyának felborulása negatívan befolyásolja a szerotoninszintet, a túlzott melatonintermelés fokozza az álmosságot pszichológiai okok: a napfény hiánya negatív hatással lehet a hangulatra és a motivációra, a társas aktivitás csökkenése növelheti az izoláció érzését környezeti okok: a rövid, szürke napok, valamint a hideg idő kevesebb szabadtéri tevékenységet tesznek lehetővé

– olvasható a Cleveland Clinic oldalán.

Ezek az okok bárkinél kiválthatják a betegség tüneteit, de fontos tudni, hogy bizonyos csoportok fokozottabban ki vannak téve a veszélynek.

Ide tartoznak a fiatal felnőttek (20-40 év közöttiek), a nők, az északi vagy kevés napsütéses területen élők és azok, akik genetikailag hajlamosak a depresszióra.

Az őszi depresszió rengeteg embert érinthet, és fontos tudni, mit tegyünk, ha a jellegzetes tüneteket észleljük magunkon vagy a környezetünkben lévőkön. Az enyhébb őszi levertség ugyanis orvosi kezelés nélkül, otthoni praktikákkal is kiválóan "kezelhető", súlyosabb esetben viszont mindenképpen szakemberhez kell fordulni.