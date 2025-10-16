Hírlevél

Szokások, amik megvédenek a rosszkedvtől: így készüljünk az őszi hónapokra

A sötétebb napok beköszöntével természetes, ha rosszkedvűek és fáradékonyak vagyunk. Az őszi depresszió tünetei azonban enyhíthetők, ha tudatosan beépítünk néhány hangulatjavító rutint a mindennapjainkba.
Az őszi depresszió tünetei nemcsak a pillanatnyi közérzetünkre vannak hatással, hanem hosszú távon is negatívan befolyásolhatják a mindennapjainkat. Ezért a gyors hangulatjavító praktikák mellett érdemes olyan életmódbeli változtatásokat is bevezetni, amelyek tartósan segítenek megelőzni a szezonális levertséget. Egy jól kialakított rutin ugyanakkor megkönnyítheti a tünetekkel való megküzdést, ha azok mégis jelentkeznek.

őszi depresszió
A természetes fény az egyik legjobb ellenszer az őszi depresszióra - Fotó: MARTIN BARRAUD/CAIA IMAGE/SCIENC / NEW

Hosszú távon az őszi depresszió ellen

A gyors hangulatjavító praktikák nemcsak rövid távon hatékonyak: a rendszeres testmozgás, időtöltés a természetben és vitamindús étrend beépítése a mindennapjainkba sokkal több előnnyel jár, mintha csak alkalmanként élnénk velük. Ezeken kívül is vannak azonban olyan rutinok, amelyek kiegyensúlyozottá és védettebbé tehetnek az őszi depresszióval szemben – olvashatjuk a King Edward VII's Hospital ajánlásában:

  1. rendszeres alvás-ébrenlét ciklus kialakítása: a kialvatlanság és a rendszertelen napirend fokozhatja a tüneteket, ezért tanácsos hétvégén is hasonló időpontban feküdni és kelni, mint hétköznap
  2. otthoni környezet átalakítása: tegyük minél zöldebbé a környezetünket, a szobanövények is fontos szerepet játszanak a stresszcsökkentésben és a hangulat javításában
  3. minél több fény otthon és a munkahelyen egyaránt: engedjünk minél több fényt az otthonunkba, ne gátoljuk függönyökkel a fény bejutását; munka közben igyekezzünk ablak mellé ülni
  4. kreatív hobbik: a művészetterápia – tánc, dráma, kézműves tevékenységek – nyugtató hatásúak, miközben javítják a kognitív funkciókat is
  5. öngondoskodás tudatos beépítése: ha nehéz időszak előtt állunk, gyűjtsük össze már előre azokat a tevékenységeket, amelyek örömet okoznak és megnyugtatnak
  6. relaxációs technikák: légzőgyakorlatok, jóga, meditáció – találjuk meg, melyik válik be a legjobban, és alkalmazzuk rendszeresen

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk megküzdeni az őszi depresszió tüneteivel és megőrizni mentális egészségünket, kiemelten fontos a tudatosság: ne csak krízishelyzetben cselekedjünk, fókuszáljunk a megelőzésre is. 

 

