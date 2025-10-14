Őszi levertség vagy komolyabb probléma? Így ismerhetjük fel a különbséget

A hétköznapokban gyakran őszi depresszióként emlegetett szezonális affektív zavar tünetei a legtöbb esetben késő ősszel vagy kora télen jelennek meg, és a tavaszi, nyári naposabb időszakban megszűnnek. Ritkább esetekben ennek az ellenkezője is előfordulhat: egyeseknél tavasszal vagy nyáron jelentkeznek a tünetek. A két eset közös jellemzője, hogy a tünetek eleinte enyhébbek, majd az évszak előrehaladtával súlyosbodnak – írja a Mayo Clinic.

Az évszak előrehaladtával súlyosbodhatnak az őszi depresszió tünetei - Fotó: SINA SCHULDT / DPA

Levertség vagy őszi depresszió?

A rövidülő napok és a rossz időjárás sok ember hangulatára rányomhatja a bélyegét, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető depresszióban szenved. A szezonális levertség és a betegség közti határ sokszor elmosódik, de vannak olyan jelek, amelyek segíthetnek felismerni, enyhébb vagy súlyosabb esettel van-e dolgunk, és mikor érdemes szakemberhez fordulni.

Általános tünetek, amelyek bárkinél jelentkezhetnek a napsütéses órák csökkenésével:

fáradtság, alacsony energiaszint

időszakos levertség

motivációcsökkenés

szorongás

ingerlékenység

Ha azonban a fenti állapotok napi szintűvé válnak és két hétnél hosszabb ideig fennállnak, valószínűleg nem csupán szezonális hangulatromlással van dolgunk.

Súlyosabb tünetek

Az őszi depresszió legfontosabb jellemzője, hogy a tünetek rendszeresen visszatérnek az adott évszakban: vagyis ha legalább két évben tapasztaljuk őket. A hangsúly azonban a szakemberek szerint a visszatérésen van, ugyanis a tünetek nem minden szezonális affektív zavarral küzdőnél jelentkeznek minden évben – írja az amerikai Nemzeti Mentális Egészségügyi Intézet.

Ezen kívül vannak olyan jelek is, amelyek önmagukban is aggodalomra adnak okot:

erős koncentrációs zavarok, amelyek megnehezítik a mindennapi életet

lelkesedés elvesztése az olyan tevékenységek iránt, amelyek korábban örömet okoztak

tartós alvászavar és szénhidrát utáni fokozott sóvárgás

reménytelenség- vagy értéktelenség-érzés

öngyilkossági gondolatok

Akinél ilyen tünetek jelentkeznek, annak ajánlatos minél hamarabb orvoshoz fordulnia, hogy megfelelő segítséget kapjon az életminősége javításához. Ha azonban csupán enyhébb panaszaink vannak, rengeteg olyan praktika létezik, amelyekkel kilábalhatunk a rossz hangulatból és zavartalanul élvezhetjük az őszi hónapokat.